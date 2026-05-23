Cel mai mare festival muzical din Moldova, organizat de o organizație non‑profit, își mobilizează comunitatea pentru un gest care salvează vieți

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google

Young Island, cel mai mare eveniment muzical din zona Moldovei și aflat anul acesta la cea de‑a șasea ediție, lansează o campanie dedicată donatorilor de sânge, în contextul apropierii Zilei Donatorului.

Persoanele care donează sânge și trimit dovada la office@youngisland.ro primesc automat un cod de discount de 50% pentru abonamentele festivalului. Inițiativa își propune să transforme un gest medical esențial într-un reflex civic susținut de întreaga comunitate.

Donarea de sânge: un act vital, o nevoie constantă

Centrele de transfuzie din România semnalează anual deficitul de donatori, iar campaniile de conștientizare rămân esențiale. Prin această acțiune, Young Island își folosește vizibilitatea și energia publicului pentru a sprijini un demers care poate salva vieți.

Un festival construit de o organizație non‑profit

Campania este organizată de Asociația Pro Bacău, o organizație non‑profit cu misiunea de a promova cultura, educația și tinerele talente. De-a lungul anilor, asociația a dezvoltat proiecte culturale majore în regiune, iar Young Island reprezintă vârful acestor inițiative — un festival care a crescut organic, ediție după ediție, devenind un reper pentru publicul tânăr și pentru artiștii aflați la început de drum.

Șase ediții de cultură, energie și comunitate

Lansat inițial ca un eveniment dedicat tinerilor artiști locali, Young Island a evoluat într-un festival de amploare, atrăgând zeci de mii de participanți din întreaga țară. Scena festivalului a găzduit atât artiști emergenți, cât și nume consacrate, păstrând mereu accentul pe diversitate, energie și susținerea talentelor tinere.

Campania de donare de sânge continuă această tradiție: festivalul nu este doar un loc de distracție, ci și un spațiu în care comunitatea se mobilizează pentru cauze reale.

Până la Ziua Donatorului: fiecare donare înseamnă bine făcut și implicare

Campania este activă până la Ziua Donatorului, iar fiecare participant primește un beneficiu concret, dar mai important, contribuie la salvarea unor vieți. Este o inițiativă prin care Young Island își reafirmă rolul de proiect cultural cu impact social, construit de oameni pentru oameni.