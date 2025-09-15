Cele mai importante reguli din fotbal 

Fotbalul este poate cel mai popular sport la ora actuală, fiind îndrăgit în întreaga lume. Audiențele pe care meciurile de fotbal le înregistrează sunt mai mereu într-o continuă creștere, iar asta o putem vedea nu doar în ceea ce privește asistența de pe stadioane, ci și la capitolul audiențe TV.

Chiar dacă este atât de îndrăgit, nu toți fanii fotbalului cunosc regulile acestui sport. Prin urmare, ne-am propus să realizăm un rezumat al celor mai importante reguli din fotbal!

Regulile importante ale fotbalului

Fotbalul este un sport al disciplinei, iar fără un regulament cât mai bine pus la punct, cel mai probabil că acest sport nu s-ar mai fi bucurat de la fel de mult succes astăzi.

Înainte de a discuta despre regulile fotbalului, trebuie să clarificăm care este scopul jocului.

Pe teren intră mereu două echipe, a câte maxim 11 jucători fiecare. Aceștia vor încerca să marcheze goluri, pentru a obține victoria la final de meci.

Desigur, echipa cu cele mai multe goluri la finalul celor 90 de minute regulamentare va obține și victoria.

Iată care sunt regulile importante ale fotbalului:

Cât durează un meci de fotbal?

Pentru început, să stabilim un aspect foarte important: cât durează un meci de fotbal?

Dacă nu ai mai urmărit un eveniment din acest sport până acum, află că un meci de fotbal ține 90 de minute, fiind împărțit în câte două reprize.

Fiecare repriză durează 45 de minute, iar între reprize există o pauză de 15 minute.

Se acordă timp suplimentar la finalul fiecărei reprize, acesta fiind direct determinat de timpul total al întreruperilor cauzate de conflicte, accidentări, schimbări sau de alte evenimente.

Regula ofsaid

Regula ofsaidului este poate cea mai controversată în lumea fotbalului, iar asta deoarece majoritatea dintre iubitorii începători de fotbal nu o înțeleg.

Cu toate acestea, ea este foarte simplă.

Cu alte cuvinte, un jucător este în ofsaid dacă se află în jumătatea adversă a terenului, și se află mai aproape de poarta adversarilor decât mingea și decât penultimul fundaș.

Trebuie să precizez faptul că este luat în considerare și portarul, iar de aceea prin definiție se menționează penultimul fundaș și nu ultimul, așa cum se crede că are loc ofsaidul.

Se ia în considerare poziția jucătorului în care mingea este trimisă către el, iar astăzi cu tehnologia VAR se poate stabili foarte clar dacă a fost sau nu offside, adesea fiind anulate goluri inclusiv pentru offsideuri milimetrice.

Regula hențului

În fotbal nu ai voie să pui mâna pe minge, existând doar câteva excepții, deoarece acest gest este penalizat. Doar portarul poate atinge mingea cu mâinile, însă poate face asta doar în interiorul propriului careu.

De asemenea, portarul nu poate lua mingea în mână dacă a fost pasată de către un coechipier.

Mingea mai poate fi atinsă cu mâna atunci când se execută un aut, după ce mingea a ieșit în lateral. În astfel de situații, orice jucător poate repune mingea cu mâna.

Acordarea cartonașelor

În afară de cei 22 de jucători care se află pe terenul de joc, în fotbal există și arbitri.

Un arbitru va fi mereu printre jucători, dar totodată el va fi ajutat de arbitrii asistenți, care sunt situați la marginea terenului.

Acesta are grijă ca jucătorii să respecte toate regulile acestui sport, iar în cazul în care jucătorii nu se conformează regulamentului, el va penaliza jucătorii cu cartonașe.

Cartonașul poate fi galben, acordat pentru un fault nu foarte dur, pentru comportament nesportiv sau chiar pentru proteste. La două cartonașe galbene acumulate în timpul unei partide, jucătorul primește roșu.

De asemenea, cartonașele galbene se acumulează de la un meci la altul, iar cu cât un jucător primește mai multe galbene, cu atât mai des va fi suspendat.

Cartonașul roșu înseamnă eliminare, iar jucătorul sancționat trebuie să părăsească terenul. El nu poate fi înlocuit, așa că echipa rămâne în 10 oameni.

Acest cartonaș se acordă pentru încălcări grave ale regulamentului, așa cum sunt hențurile intenționate pentru a scoate mingea din poartă sau un fault foarte agresiv.

Schimbarea jucătorilor

Fiecare antrenor poate solicita nu mai puțin de 5 schimbări pe meci, așa că fiecare echipă de fotbal are o bancă de rezerve cu jucători mereu pregătiți să intre pe teren în cazul în care antrenorul le va solicita asta.

În anumite situații excepționale, antrenorii pot beneficia de schimbări suplimentare.

De exemplu, dacă jucătorul a fost accidentat grav, el va putea fi schimbat chiar și în cazul în care antrenorul a făcut anterior toate schimbările pe care le avea la dispoziție.

Regula Fair Play-ului

Chiar dacă nu se discută la fel de des despre această regulă precum ar trebui, noi suntem de părere că regula Fair Play-ului are o importanță deosebită. Jucătorii sunt obligați să respecte arbitrul, adversarii, publicul și regulile jocului.

De exemplu, dacă un jucător va avea gesturi provocatoare față de public, el va fi sancționat. Sancțiuni primesc și jucătorii care simulează un fault, protestele sau loviturile intenționate.

Fotbalul este, fără îndoială, un sport minunat! O mulțime de oameni iubesc acest sport, îl practică și îl urmăresc cu sufletul la gură.

În final, trebuie să știi că regulile fotbalului s-au schimbat de-a lungul timpului și vor continua să se schimbe, așa că dacă iubești acest sport, trebuie să fii la curent cu toate aceste modificări.