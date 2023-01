Păcănelele sunt una din formele de jocuri de noroc cele mai populare nu doar în România, dar și în întreaga lume. Acestea sunt îndrăgite de oameni atât în forma lor fizică, care încă poate fi găsită în săli de jocuri și cazinouri, cât și digitală, în cazinourile online. De aceea atât de mulți oameni aleg în fiecare zi să petreacă timpul încercând să câștige la astfel de jocuri. Și tot de aceea există numeroase variante de păcănele peste tot în lume, menite să satisfacă pretențiile tuturor jucătorilor, indiferent de așteptările acestora.

Cu o mecanică de joc simplă sau una complexă, folosind un sistem de pariere fracțional sau nu, având o grafică deosebită sau mergând mai mult în zona de retro, păcănelele fac parte din viață jucătorilor de jocuri de noroc. Aceștia aleg păcănelele preferate în funcție de numeroase criterii. De aceea este important pentru ei să știe cât mai multe despre aceste jocuri și cum pot fi ele folosite pentru a-i ajuta să e relaxeze dar și să câștige sume impresionante de bani.

Unul din cele mai populare jocuri de păcănele vine de la unul din cele mai importante studiouri de profil din lume. Book of Ra, creat de cei de la Novomatic este unul din cele mai cunoscute titluri ale acestora și totodată unul din cele mai îndrăgite jocuri care se pot găsi în cazinourile online din întreagă lume. Lansat pe piață încă din 2005, Book of Ra are o grilă de joc formată din 5 coloane și 10 linii de premiere. Deși tehnologia folosită de acesta este una mai veche, și deci mecanica pe are jocul se bazează este una mai simplă, jocul continuă să atragă atenția jucătorilor din lumea întreagă, fiind o prezență constantă pe locurile fruntașe în topurile și clasamentele de profil.

Din această listă nu putea lipsi cei de la EGT. Gigantul bulgar a oferit de-a lungul timpului numeroase titluri importante în lumea jocurilor de noroc, printre care Burning Hoț și Shining Crown. Tot din seria Hot a dezvoltatorului este și jocul 100 Super Hot. Folosind tot tema retro a fructelor, prezentă în multe din jocurile celor de la EGT, acest joc oferă jucătorilor o grilă standard, cu 5 coloane, însă cu 100 de linii de premiere. Deși mecanica folosită de joc este una cât se poate de simplă, posibilitatea combinațiilor este foarte mare. În plus, multiplicatorii puși în joc fac din acesta unul cu un potențial foarte mare de câștig pentru oricine joacă.

Cui nu-i plac delfinii? Sunt niște mamifere jucăușe, inteligente și care te pot ajuta să câștigi premii deosebite. Dolphin’s Pearl, creat de Novomatic, aduce lumea apelor chiar pe ecranul tău. Jocul este conceput să aibă o temă relaxantă, care să îl calmeze pe jucător prin grafica folosită, dar în același timp să îl stimuleze să își petreacă cât mai mult timp în căutarea perlelor din adâncuri. Cu 5 coloane la dispoziție și 9 linii de premiere acest joc este unul dintre cele mai simple de folosit. Acest lucru este o veste foarte bună, în special pentru jucătorii noi, care nu au experiență în ceea ce privește jocurile foarte complicate. În plus, având un control al pariurilor foarte bun, oricine se poate acomoda cu ce înseamnă jocurile de păcănele folosindu-l pe acesta înainte de a trece mai departe la cele cu un sistem de joc mai complicat.

Pentru cei care își doresc o experiență din altă lume, jocul Starburst este pentru ei. Acest joc a fost dezvoltat de NetEnt folosind o tematică pe care mai toți jucătorii o pot asocia cu spațiul cosmic. Grafica, atât cea din grila de joc cât și cea din elementele decorative din jurul acesteia, îl fac pe jucător să creadă că este la bordul unei navete spațiale și că se joacă liniștit în gravitație zero. Grila clasică, formată din 5 coloane, cu cate 3 rânduri, și 10 linii de premiere a fost și ea construită astfel încât să dea senzația jucătorului că este în căutarea norocului în spațiul cosmic. Însă anumite elemente retro, care să îl aducă pe acesta cu picioarele înapoi pe pământ încă există. Este vorba despre celebrii șeptari și simbolul BAR, care vin să îl ajute pe jucător să câștige cât mai mult în misiunea sa spațială.