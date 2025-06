Centrul de Scleroză Multiplă de la SCM Moinești împlinește un an. Dr. Chirobocea: „Venim în sprijinul pacienților noi și al celor aflați deja sub tratament”

Centrul de Scleroză Multiplă, din cadrul Secției de Neurolgie a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Moinești, împlinește un an de activitate. Pacienți din toată regiunea, care au această afecțiune, se tratează în acest centru, la nivel de centru universitar.

Centrul de la Moinești este primul înființat în cadrul unui spital municipal, unitatea medicală de prestigiu alăturându-se spitalelor universitare din țară. Dr. Silvia Chirobocea, medic primar, spune că Centrul îngrijește și pacienți noi, și pacienți diagnosticați în altă parte. „A fost un an în care am reușit să venim în sprijinul pacienților ce au simptome neurologice nou apărute sau al celor aflați deja sub tratament”, afirmă șefa secției de Neurologie.

Dr. Chirobocea anunță că Centrul de Scleroză Multiplă organizează un simpozion de Neurologie în cadrul Zilelor Medicale ale Spitalului Clinic Municipal de Urgență Moinești. Evenimentul este programat pentru 10 iulie 2025 și va conține „prezentări științifice extraordinare despre Scleroza multiplă și patologia neurovasculară acută”.

Ce este Scleroza Multiplă?

Scleroza multiplă (SM) este o afecţiune a sistemului nervos central cu un impact important atât asupra entităţii individuale, cât şi a societăţii în ansamblu. Cu toate progresele obţinute de la prima descriere a bolii în secolul XIX şi până în prezent, planează încă destule semne de întrebare. SM continuă să fie o boală gravă a adultului tânăr, căruia îi cauzează multiple dizabilităţi, cu multe valenţe clinice, de la o vârstă când potenţialul biologic al pacientului ar trebui să fie maxim. Prejudiciile aduse sunt atât sociale, cât şi economice, această boală fiind printre primele cauze majore de dizabilitate la grupa de vârstă 20-40 ani.

Această afecţiune prezintă mare heterogenitate, în ceea ce priveşte evoluţia clinică, imaginile neuroradiologice ale leziunilor, implicarea genelor susceptibile şi răspunsul la terapie. În prezent există mai mult de 15 terapii modificatoare de boală, cu grade variate ale eficacităţii în reducerea riscului recurenţelor şi a prezervării funcţiei neuronale.

Scleroza multiplă este o afecţiune cronică a Sistemului Nervos Central, caracterizată prin episoade de inflamaţie şi demielinizare focală, cu localizări multiple diseminate în timp şi spaţiu (având la bază mecanisme autoimune îndreptate împotriva proteinelor mielinei, mediate de limfocitele T şi declanşate de factori exogeni incomplet elucidaţi, la care se asociază un proces de degenerescenţă şi o funcţie oligodendrocitară anormală) şi printr-un proces de degenerescenţă axonală la o persoană cu susceptibilitate genetică pentru boală.

Studii mai recente au evidenţiat o sporire a prevalenţei în ultimul secol, această creştere vizând mai ales sexul feminin.