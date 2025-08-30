Centrul de Transfer Tehnologic din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a fost acreditat de Ministerul Educației și Cercetării

Pe 7 august 2025, Ministerul Educației și Cercetării a emis Ordinul privind acreditarea și acordarea titlului de entitate a infrastructurii ReNITT pentru Centrul de Transfer Tehnologic constituit în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău (5204/07.08.2025). Centrul este acreditat pentru următoarele domenii de activitate: Fabricație avansată și Mediu și eco-tehnologii.
Serviciile specializate prestate de Centrul de Transfer Tehnologic pentru care se acordă acreditarea sunt următoarele:
a) transfer tehnologic în scopul introducerii în circuitul economic a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare;
b) audit tehnologic;
c) asistență și consultanță pentru protejarea și valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;
d) asistență și consultanță pentru inovare și transfer tehnologic;
e) asistență și consultanță pentru implementarea sistemului de management al inovării;
f) asistență și consultanță pentru accesarea și obținerea facilităților fiscale în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării;
g) asistență și consultanță pentru evaluarea rezultatelor activității de cercetare, dezvoltare și inovare în vederea înregistrării în contabilitate și stabilirea valorii pentru începerea negocierii;
h) asistență pentru digitalizare.
