Cerere mai mică decât oferta! Primăria confirmă că nu va fi nevoie de licitație pe Tipografilor, prima parcare de reședință dată în folosință

Primăria Bacău a încheiat etapa de validare a dosarelor pentru locurile de parcare de reședință din zona Tipografilor, însă datele arată un interes mai scăzut din partea locatarilor decât se aștepta municipalitatea. Pentru acest prim lot au fost puse la dispoziție 87 de locuri de parcare, dintre care 7 destinate persoanelor cu handicap, iar în perioada de înscriere au fost depuse și validate doar 81 de dosare.

În aceste condiții, municipalitatea nu va organiza licitație pentru atribuirea locurilor din zona Tipografilor. Regulamentul prevede că licitația are loc doar atunci când numărul cererilor depășește numărul locurilor disponibile, ceea ce nu este cazul de această dată. Practic, locurile vor fi atribuite direct celor care au depus dosare eligibile.

Informația a fost confirmată pentru bacau.net de Andreea Gavrilă, șefa de cabinet a primarului municipiului Bacău, Lucian Viziteu. Aceasta a precizat că, la primul lot de parcări de reședință de pe strada Tipografilor, au fost validate 81 de dosare pentru cele 87 de locuri disponibile, motiv pentru care nu se va organiza licitație. Următoarea procedură de atribuire va viza parcările de pe strada Mărtir Horia.

Situația din Tipografilor indică faptul că interesul pentru parcările de reședință nu este foarte ridicat, cel puțin în această zonă, iar autoritățile urmează să vadă dacă, în cazul străzii Mărtir Horia, cererea va fi suficient de mare pentru a impune organizarea unei licitații.