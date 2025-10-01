Cererile pentru ajutorul de încălzire se pot depune începând cu 01 octombrie

Cererile pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie se pot depune, în perioada 01 octombrie – 20 noiembrie, la Direcția de Asistență Socială, anunță Primăria Bacău.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței cu energie termică în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi și/sau petrolieri se acordă pe perioada sezonului rece, respectiv noiembrie 2025 – martie 2026.

Cuantumurile ajutoarelor lunare vor fi procente dintr-o valoare de referință stabilită de lege și pornesc de la 100% scăzând până la 10% din 10 în 10, invers proporțional cu veniturile medii lunare ale familiei/persoanei singure.

Suplimentul pentru energie se acordă familiilor și persoanelor singure care îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului pentru încălzire privitoare la venituri și bunurile deținute, lunar pe tot parcursul anului, inclusiv în perioada sezonului rece.

Suplimentul pentru energie este în sumă fixă, în funcție de sursa de energie utilizată, după cum urmează: 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică; 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale; 10 lei/lună pentru consumul de energie termică; 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi/petrolieri.

„Cele două măsuri de protecție socială se acordă pe bază de cerere și declarație pe proprie răspundere, însoțită de documente referitoare la componența familiei, situația locativă, veniturile obținute în luna premergătoare depunerii cererii și bunurile deținute”, se precizează în documentul publicat de municipalitate.

Cererile se vor depune la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău – str. Pictor Theodor Aman, nr. 94C în perioada 01 octombrie 2025 – 20 noiembrie 2025. Cererile depuse în perioada sezonului rece până la data de 20 a lunii intră în plată cu luna depunerii, cele depuse după data de 20 intrând în plată începând cu luna următoare.

Mai multe detalii sunt disponibile AICI.