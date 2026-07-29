Cifra de afaceri a Industries Yield din Bacău, parte grupului italian Moncler, a crescut cu 19% în 2025

Industries Yield, parte a grupului italian Moncler, activ în segmentul de lux, a raportat pentru 2025 o cifră de afaceri de 272,8 mil. lei (54,1 mil. euro), în creştere cu 19,3% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 228,6 mil. lei (aproximativ 45,9 mil. euro), potrivit Ziarului Financiar.

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Industries Yield a finalizat anul 2025 cu un profit net de 13,3 mil. lei (2,6 mil. euro), mai mare cu 8,5% faţă de anul precedent, când compania a obţinut un câştig net de aproape 12,3 mil. lei (circa 2,5 mil. euro), conform informaţiilor publice existente. Industries Yield a ajuns anul trecut la un număr mediu de 2.161 de angajaţi, cu 250 de oameni mai mult decât în anul 2024.