Cinci din cele nouă incendii la care au intervenit pompierii băcăuani, în ultimele 24 ore, au fost de vegetație

În perioada 11-12 august 2025, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău au gestionat 74 de intervenții în sprijinul comunității locale. Majoritatea intervențiilor au vizat acordarea primului ajutor calificat prin echipajele SMURD, intervenții pentru stingerea incendiilor, precum și misiuni de recunoaștere în teren.

Structurate pe tipuri de intervenții, misiunile gestionate pot fi sintetizate astfel: 32 misiuni de acordare a primului ajutor medical de urgență; 15 acțiuni de recunoaștere în teren, în scopul evaluării riscurilor și pregătirii intervențiilor ulterioare; 10 alte intervenții care au vizat sprijin operativ și alte tipuri de situații care au necesitat intervenția structurilor ISU; 9 intervenții pentru stingerea incendiilor.

Din totalul intervențiilor pentru stingerea incendiilor, 5 dintre acestea au vizat stingerea incendiilor de vegetație.

„De aceea, dorim să facem un apel ferm către toți cetățenii, să manifeste responsabilitate și să evite orice utilizare a focului deschis în spațiile exterioare, mai ales în perioadele secetoase și cu temperaturi ridicate, când riscul izbucnirii incendiilor este crescut”, transmite ISU Bacău.

Pompierii recomandă respectarea strictă a normelor privind prevenirea incendiilor și solicită ca orice focar necontrolat să fie anunțat imediat autorităților competente pentru a interveni rapid și a limita pagubele.

