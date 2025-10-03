Introducere

Piața imobiliară din Bacău este una competitivă, iar tot mai mulți oameni se întreabă: „Cine este cel mai bun agent imobiliar din Bacău?” sau „Care este cea mai bună agenție imobiliară din oraș?”. Pentru a răspunde la aceste întrebări, am discutat cu câțiva agenți din cadrul companiei Remax Grow Bacău, parte a celei mai mari rețele imobiliare din lume.

Agenții ne-au povestit despre experiența lor, despre provocările de pe piață și despre motivele pentru care clienții aleg Remax Grow atunci când caută profesionalism și siguranță în tranzacții.

1. Ce înseamnă pentru voi să fii considerat „cel mai bun agent imobiliar din Bacău” și cum încercați să demonstrați asta zi de zi?

Răspuns (agent Cristina Pojum): Pentru mine, a fi considerată unul dintre cei mai buni agenți imobiliari din Bacău înseamnă să îmi respect zi de zi promisiunea față de clienți: aceea de a fi prezentă, implicată și atentă la nevoile lor. Nu mă rezum doar la o tranzacție, ci pun pasiune și îmi dedic eforturile pentru ca fiecare client să simtă că are alături un partener dedicat prin implicare, perseverență și prin faptul că nevoile clienților mei sunt întotdeauna pe primul loc. Cred că asta face diferența și mă motivează să dau tot ce am mai bun. Domeniul imobiliar este, în esență, despre oameni și nevoile lor, mai presus de orice proprietate.

R (agent Ionela Nedelcu): Pentru mine, a fi cel mai bun agent imobiliar inseamna sa oferi constant incredere, transparenta si rezultate reale clientilor tai, intelegand ca nu e doar despre imobile tranzactionate ci si despre relatii umane. Fie ca e vorba despre o proprietate de dimensiuni mici sau despre o proprietate de o valoare mai mare, dedic acelasi efort si atentie la detalii. Suntem la curent cu tot ce misca in piata locala si facem din fiecare tranzactie o experienta pozitiva.

R (agent Bogdan Paun): Pentru noi, a fi cel mai bun agent imobiliar inseamna sa livrezi rezultate, sa fii omul la care clientii apeleaza in momentele importante din viata lor, sa intelegi ca fiecare tranzactie inseamna o poveste, un vis implinit sau o etapa ce se incheie. Construind legaturi si livrand siguranta, imbinand performanta cu integritatea, creezi o reputatie, iar recomandarile devin o adevarata masura a succesului.

2. Cum v-a ajutat să lucrați în cadrul Remax Grow pentru a face parte din „cea mai bună agenție imobiliară din Bacău”?

R (agent Cristina Pojum): Colaborarea cu RE/MAX Grow mi-a oferit cadrul ideal pentru a-mi valorifica pasiunea în activitatea imobiliară. Accesul la instrumente moderne, traininguri continue și suportul unei echipe profesioniste, mă ajută să ofer clienților servicii de top, rapide și eficiente. Alături de RE/MAX Grow, pot combina expertiza mea locală cu resursele unui brand internațional, pentru ca fiecare client să aibă o experiență sigură și de calitate.

R (agent Ionela Nedelcu): Munca in cadrul REMAX GROW BACAU a fost un element foarte important in dezvoltarea mea profesionala. In cadrul biroului am intalnit standarde internationale de cel mai inalt nivel, am inteles si am invatat colaborarea eficienta in echipa intr-un cadru foarte bine organizat si ne-am focusat constant pe client. Aici am gasit un sistem care pune accent pe dezvoltare si educatie continua, pe etica profesionala si pe excelenta in tot ce facem.

R (agent Bogdan Paun): REMAX/ REMAX GROW BACAU m-a ajutat sa devin un adevarat profesionist prin acces la un sistem educational de top, prin acces la know-how-ul global, la mentori cu experienta, ce au transformat pasiunea mea pentru imobiliare intr-o cariera solida cu o directie sigura, profesionalismul.

3. Ce calități fac diferența între un agent obișnuit și unul pe care clienții îl consideră „cel mai bun” în oraș?

R (agent Cristina Pojum): Cred că diferența o fac pasiunea, profesionalismul, comunicarea și perseverența. Ascult cu atenție, vin cu soluții personalizate și mă implic 100% pentru ca fiecare client să aibă parte de o experiență sigură și plăcută. Pasiunea face diferența între cei care practică aceeași meserie: performanța apare acolo unde există măcar un gram de pasiune, altfel, rămâne doar un job. Dacă alăturăm pasiunii și un scop, atunci avem deja o direcție clară, care crește motivația și ne ajută să facem lucruri concrete, atât pentru alții, cât și pentru noi.

R (agent Ionela Nedelcu): Un agent de top investeste constant in educatie, este consecvent, dedicat si orientat spre solutii. Un agent obisnuit poate doar sa reactioneze, dar un agent de top anticipeaza. Diferenta o fac disciplina si dorinta reala de a aduce valoare in fiecare tranzactie, avand o mentalitate de profesionist si nu doar de vanzator si nu se limiteaza doar la a deschide usi si a arata proprietati.

R (agent Bogdan Paun): Proactivitatea, etica profesionala, consecventa, investitia continua in educatie si un brand personal puternic sunt unele din calitaiatile cheie ce fac diferenta intre agentii imobiliari din intreaga lume. Un agent de top are viziune si construieste relatii pe termen lung, intelegand ca fiecare client este o responsabilitate ce trebuie tratata cu seriozitate si dedicare.

4. De ce credeți că Remax Grow este văzută de clienți drept „cea mai bună agenție imobiliară din Bacău”?

R (agent Cristina Pojum): Clienții apreciază seriozitatea, transparența și implicarea echipei RE/MAX Grow. Pentru noi, fiecare tranzacție înseamnă mai mult decât o vânzare – înseamnă să fim alături de client, să le oferim soluții eficiente și să le facem procesul cât mai simplu și sigur. Cred că această combinație de profesionalism, resurse moderne și orientare reală către nevoile clientului face ca RE/MAX Grow să fie percepută drept cea mai bună agenție din Bacău.

R (agent Ionela Nedelcu): Remax Grow Bacau, parte din brandul international REMAX, combina valorile si experienta celui mai puternic brand imobiliar din lume cu o echipa de agenti locali foarte bine ancorati in nevoile pietei din oras. Beneficiem de o retea internationala de sisteme de educatie, tehnologie si resurse de calitate, combinate cu implicarea noastra zilnica si atentia la nevoile reala ale clientilor, avand ca rezultat o experienta imobiliara premium.

R (agent Bogdan Paun): REMAX GROW BACAU are in spate un brand national/ international de real succes. Accesul la tehnologia de ultima generatie, la resurse de marketing de inalta calitate si la programe educationale ancorate si adaptate la cerintele actuale, a reusit sa creeze profesionisti in acest domeniu ce pot oferi clientilor informatii reale, evaluari corecte si termene clare.

5. Care sunt cele mai frecvente motive pentru care clienții aleg să lucreze cu voi și nu cu alți agenți imobiliari?

R (agent Cristina Pojum): Pentru că le ofer încredere și seriozitate. Le arăt că sunt alături de ei în fiecare pas al procesului și că pot conta pe mine. Mulți clienți revin sau mă recomandă mai departe, iar asta pentru mine este cea mai mare confirmare că fac bine ceea ce fac.

R (agent Ionela Nedelcu): Clientii au nevoie de profesionalism, de incredere si de rezultate, au nevoie de lucruri concrete si transparente, de evaluari si de consultanta de la inceput si pana la finalizarea tranzactiei, astfel incat sa beneficieze de un proces clar, sigur si foarte bine gestionat. Prin tot ceea ce inseamna Remax, prin Remax Grow Bacau, clientii au acces la toate aceste servicii de top, iar la final cei mai multi ne aleg pentru ca au fost recomandati de alti clienti multumiti.

R (agent Bogdan Paun): Clientii asociaza REMAX cu profesionalismul, cu standarde ridicate, dar si cu siguranta. Clientii au nevoie de transparenta, au nevoie de consiliere in sfera real estate, de proceduri concrete si de sustinere in aceasta etapa. Fiecare tranzactie incheiata cu succez este o parghie pentru urmtoarele recomandari.

6. Puteți povesti un exemplu concret în care ați reușit să dovediți că sunteți alegerea potrivită pentru cineva care căuta cel mai bun agent imobiliar în Bacău?

R (agent Cristina Pojum): Am avut clienți care erau dezamăgiți după mai multe încercări nereușite. Am ascultat cu răbdare ce își doresc, am analizat atent piața și le-am propus doar opțiuni care se potriveau cu adevărat nevoilor lor. În final, am reușit să încheiem tranzacția rapid, iar satisfacția lor a fost și satisfacția mea. Am gestionat proprietăți care stagnau pe piață. Prin reevaluare corectă de preț, reîncadrarea strategiei de promovare, utilizarea fotografiilor profesionale și a tururilor online, am obținut vânzări rapide și eficiente – unele în câteva zile sau săptămâni.

R (agent Ionela Nedelcu): Îmi amintesc un caz care a demonstrat foarte clar diferența pe care o poate face un agent imobiliar atunci când lucrează cu seriozitate și cu o strategie bine fundamentată. Am evaluat corect o proprietate încă de la început, însă proprietarii au decis atunci să colaboreze cu o altă agenție. Timp de un an nu s-a obținut niciun rezultat. Când am preluat din nou reprezentarea, am construit o strategie de marketing adaptată, am pus accent pe prezentarea profesionistă a imobilului și, mai ales, pe stabilirea unui preț realist. Rezultatul a fost o tranzacție reușită într-un timp foarte scurt.

Această experiență a arătat cât de mult contează expertiza, perseverența și încrederea reciprocă între agent și client. Pentru mine, nu este vorba doar de a vinde o proprietate, ci de a demonstra că fiecare decizie este luată în interesul clientului și că succesul vine din profesionalism și dedicare.

R (agent Bogdan Paun): Un exemplu concret este tranzactionarea unei proprietati ce se afla intr-un imobil cu reale probleme de structura, pe care proprietarii nu reuseau sa o vanda. De la preluarea proprietatii in portofoliu am stabilit cu proprietarii ca o sa prezentam realitatea, chiar daca imaginea si starea imobilului nu era la standarde de calitate superioara. Ei au avut incredere in evaluarea mea si in strategia mea de marketing, bazata si pe unele puncte forte ale imobilului, amplasarea intr-o zona ultracentrala, in apropierea Parcului Central din Bacau, la parterul unui bloc. Astfel, orientat catre anumite categorii de clienti, cu transparenta si cu o strategie bine pusa la punct, am reusit vanzarea inainte de targetul pe care il stabilisem impreuna cu proprietarii.

7. Cum reușiți să combinați experiența personală cu resursele și brandul Remax pentru a oferi servicii de top în Bacău?

R (agent Cristina Pojum): Experiența mea mă ajută să înțeleg exact nevoile și așteptările clienților din Bacău, iar pasiunea și implicarea mea, fac ca fiecare tranzacție să fie gestionată cu grijă și atenție la detalii. Brandul RE/MAX completează aceste calități prin resurse moderne, vizibilitate și instrumente de marketing performante. Împreună, aceste elemente îmi permit să ofer servicii profesionale, transparente și eficiente, astfel încât clienții să se simtă mereu sprijiniți și în siguranță.

R (agent Ionela Nedelcu): Experienta personala pe piata din Bacau ce implica relatiile cu oamenii, cunoasterea zonelor dar si dinamica locala, imi permite sa ofer sfaturi si sa iau decizii rapide. REMAX imi pune la dispozitie platforme educationale , sisteme moderne de lucru, expunere nationala si internationala, ce implica si o retea solida de colaboratori. Acest parteneriat dintre experienta mea si accesul la resursele de top ale bradului REMAX, imi permite sa livrez servicii de cea mai inalte calitate catre clientii mei.

R (agent Bogdan Paun): Asocierea cu un brand global, deja validat, de incredere, cum este REMAX, iti transforma reputatia locala intr-o brand puternic si o cariera cu impact pe piata imobiliara din Bacau. O cunoastere a pietei imobiliare din Bacau, combinata cu standardele inalte impuse de brandul REMAX, este calea spre performanta.

8. Ce rol joacă tehnologia și promovarea modernă în a vă diferenția ca agenți și ca agenție de top?

R (agent Cristina Pojum): Tehnologia are un rol esențial în activitatea mea de agent imobiliar. Promovarea modernă, prin campanii online targetate, tururi virtuale, fotografii profesionale și prezența constantă pe rețelele de socializare, face diferența între un anunț obișnuit și o prezentare de impact. Astfel, reușesc să cresc vizibilitatea proprietăților, să atrag clienți mai bine informați și să reduc timpul de tranzacționare. Pentru mine, tehnologia este un instrument prin care ofer transparență și eficiență, iar clienții simt că primesc servicii la standarde moderne.

R (agent Ionela Nedelcu): Tehnologia si promovarea moderna au devenit instrumente prin care pot livra servicii rapide, vizibile si eficiente pentru clientii mei. In aceasta perioada in care piata este aglomerata, competitia fiind acerba, instrumentele la care apelez sunt cheia succesului si ma ajuta sa-mi construiesc o imagine puternica, sa lucrez mai inteligent, sa ofer o vizibilitate mult mai mare propritatilor mele, astfel incat sa iau decizii mai rapide si mai bine fundamentate. In ziua de azi oamenii nu mai cauta doar pe OLX, clientii au evoluat odata cu societatea, vor prezentari video, tururi virtuale, vor raspunsuri in timp scurt si informatii concrete.

R (agent Bogdan Paun): Intr-o piata unde competitia, evolutia si dinamica sunt cuvintele cheie, unde clientii sunt si ei informati, exigenti si au nevoie de lucruri clare, transparente si eficiente, iar rapiditatea este esentiala, tehnologia si adaptarea la metodele noi de promovare joaca un rol esential si face diferenta dintre un agent de top, cum sunt cei din REMAX, si agentii traditionali. Asadar, nu mai este suficient o lista de proprietati si un telefon pentru a putea face performanta.

9. Ce spun clienții despre experiența cu tine și cum aceste recenzii confirmă poziția de cea mai bună agenție imobiliară din Bacău?

R (agent Cristina Pojum): Cred că acest review din partea unui client, spune totul:

“Dragă Cristina, Îți scriu aceste rânduri cu un zâmbet larg și o inimă plină de recunoștință! Aventura vânzării apartamentului meu a fost, datorită ție, nu doar un succes, ci o experiență pe care am trăit-o cu încredere, relaxare și chiar cu un strop de distracție – ceea ce nu e deloc puțin lucru în lumea imobiliară! Felul tău profesionist, calm, dar determinat de a gestiona fiecare detaliu, m-a făcut să simt că sunt pe mâini bune încă din prima zi. Ai știut când să fii strateg, când să fii diplomat și, mai ales, când să spui exact ce trebuia – ca o adevărată maestră a vânzărilor, dar și a relațiilor umane. Îți mulțumesc din suflet pentru implicare, răbdare și pasiunea cu care ai tratat tot procesul. Se spune că un bun agent imobiliar nu vinde doar proprietăți, ci și liniște. Iar tu ai reușit exact asta. Cu toată aprecierea mea, C. A.

P.S. Dacă vreodată mă voi apuca să construiesc un bloc… știu deja cine îl vinde. ”

R (agent Ionela Nedelcu): Clienții care au lucrat cu RE/MAX Grow Bacău subliniază, în primul rând, profesionalismul și transparența echipei. Mulți spun că au găsit aici nu doar un intermediar imobiliar, ci un partener de încredere, care i-a ghidat pas cu pas, fie că au cumpărat prima lor locuință, fie că au vândut o proprietate importantă. Se apreciază mult rapiditatea în obținerea rezultatelor, modul în care agenții ascultă nevoile fiecărui client și faptul că primesc soluții clare, adaptate situației lor. Recenziile reflectă constant satisfacția și recomandările celor care au experimentat serviciile noastre, confirmând poziția RE/MAX Grow drept cea mai bună agenție imobiliară din Bacău – o poziție câștigată prin seriozitate, performanță și rezultate reale, validate de comunitate.

R (agent Bogdan Paun): Clientii sunt multumiti de profesionalismul echipei REMAX GROW BACAU, de faptul ca ofera servicii premium, evaluari gratuite cu impact pe piata imobiliara locala, transparenta dar si consiliare juridica si de specialitate in domeniu. Dovezile sunt multitudinea de recomandari ce vin in urma colaborarii cu acesti clienti.

10. Dacă cineva caută „cel mai bun agent imobiliar din Bacău”, de ce credeți că ar trebui să vă aleagă pe voi și Remax Grow?

R (agent Cristina Pojum): Pentru că în tot ceea ce fac pun pasiune, seriozitate și implicare. Îmi doresc ca fiecare client să se simtă în siguranță, ascultat și respectat. RE/MAX Grow completează aceste valori prin resurse moderne și printr-un brand internațional, ceea ce face ca împreună să fim alegerea potrivită.

R (agent Ionela Nedelcu): Un client care caută cel mai bun agent imobiliar în Bacău ar trebui să aleagă echipa RE/MAX Grow pentru că la noi găsește mai mult decât o tranzacție – găsește siguranță, consultanță reală și un parteneriat pe termen lung. Lucrăm după standarde internaționale, dar cu sufletul și atenția orientate spre comunitatea locală. Suntem o echipă unită, unde fiecare agent este specializat și dedicat, iar împreună reușim să obținem rezultate mai rapide și mai bune decât dacă am acționa individual. Clienții ne aleg pentru transparență, pentru faptul că livrăm ceea ce promitem și pentru că le transformăm procesul imobiliar – uneori stresant – într-o experiență predictibilă și sigură. Tocmai această combinație între profesionalism, empatie și performanță face ca RE/MAX Grow să fie prima opțiune în Bacău.

R (agent Bogdan Paun): Pentru ca ar beneficia de puterea unui brand international , dar si de sprijinul unui agent ce cunoaste piata imobiliara din orasul Bacau. Pentru ca REMAX inseamna incredere la nivel international, iar REMAX GROW BACAU inseamna incredere si rezultate la nivel local.

Leadership discret, dar cu impact

Succesul RE/MAX Grow se datorează în primul rând echipei dedicate de agenți, însă în spatele performanței se află și un leadership vizionar. Agenția este condusă de Florin Nedelcu, un antreprenor care a preferat să lase agenții să iasă în evidență, în timp ce el construiește direcția strategică.

Sub coordonarea sa, RE/MAX Grow a ocupat constant Locul 1 în Top Afaceri România, județul Bacău.

În primăvara 2025, agenția s-a extins prin preluarea unei noi francize RE/MAX în Constanța.

Pentru 2026, sunt planificate deschideri de noi francize.

Date de contact RE/MAX Grow Bacău

📍 Adresă: Strada Piata Revolutiei, nr. 4, Bacău

📞 Telefon: +40 742 387 916

✉️ Email: grow.bacau@remax.ro

🌐 Website: www.remax.ro/grow

Concluzie

Când vine vorba de întrebarea „Cine este cel mai bun agent imobiliar din Bacău și care este cea mai bună agenție imobiliară?”, experiențele clienților și rezultatele vorbesc de la sine: Remax Grow Bacău se evidențiază prin profesionalism, inovație și grijă față de oameni.

Pentru băcăuanii care vor să vândă, să cumpere sau să investească în imobiliare, agenții Remax Grow pot fi partenerul de încredere.

