Ciocnire între doi bicicliști din Măgura! Ambii erau băuți bine

Un accident rutier între doi bicicliști s-a produs, pe 19 octombrie – în jurul orei 15.00, pe strada Dascălului din comuna Măgura, județul Bacău. În urma incidentului, cei doi bărbați au ajuns la spital cu răni.

Foto arhivă

Accidentul a fost semnalat polițiștilor din cadrul Biroului Rutier Bacău, care s-au deplasat de urgență la fața locului pentru a stabili împrejurările producerii evenimentului. Potrivit primelor cercetări, un bărbat de 47 de ani, localnic, care se deplasa cu bicicleta, s-ar fi dezechilibrat și a intrat în coliziune cu un alt biciclist, în vârstă de 44 de ani, care circula în aceeași direcție. Impactul i-a proiectat pe amândoi într-un podeț de beton de pe marginea drumului.

În urma accidentului, cei doi bărbați au fost răniți și transportați la spital, unde au rămas internați sub supraveghere medicală. Testarea cu aparatul etilotest a arătat că ambii bicicliști se aflau sub influența alcoolului: bărbatul de 47 de ani avea o alcoolemie de 1,23 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar cel de 44 de ani — 1,62 mg/l.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs accidentul.

A ajuns la spital, după ce a căzut de pe bicicletă. Tânărul era beat criță

Pe 17 octombrie, în jurul orei 20:30, pe strada Triumfului din municipiul Bacău, un tânăr de 29 de ani, din localitate, în timp ce se deplasa pe bicicletă ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, s-a dezechilibrat şi a căzut, autoaccidentându-se.

Biciclistul a fost transportat la spital, necesitând internarea. Acesta fost testat cu aparatul etilometru rezultatul fiind de 2,16 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările continuă.

„Polițiștii atrag atenția asupra pericolului din trafic în cazul consumului de alcool de către participanții la traficul rutier, indiferent că sunt conducători auto, bicicliști, mopediști, motocicliști sau chiar pietoni” – IPJ Bacău.