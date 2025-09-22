Circa 20 de curse aeriene cu evrei hasidici tranzitează în acest an Aeroportul Bacău. „Impactul resimțit de băcăuani este mult mai redus față de anul trecut”

Anul acesta, circa 20 de curse aeriene cu pelerini hasidici tranzitează Aeroportul Bacău. Un număr mult mai mic față de anul trecut, când au fost nu mai puțin de 150 de zboruri, iar instituțiile din Bacău au depus un efort considerabil pentru a gestiona situația.

În 2024, Aeroportul din Bacău a preluat fluxul pelerinilor și din cauză că la Aeroportul din Iași se efectuau lucrări de modernizare. Anul acesta, fluxul a fost redistribuit pe mai multe aeroporturi, printre care Iași, Bacău, Suceava, București și Tulcea.

„Anul trecut a fost un efort uriaș. Atunci am avut 150 de zboruri operate cu cetățeni israelieni. Anul acesta, pe baza experienței acumulate, am recomandat instituțiilor să distribuie fluxurile, pentru ca presiunea să nu fie pe un singur aeroport. Suntem mulțumiți că această redistribuire a numărului de zboruri s-a făcut pe mai multe aeroporturi, astfel încât presiunea nu mai apasă doar asupra unuia singur, care, într-un moment de concentrare maximă, s-ar putea confrunta cu dificultăți logistice. Acum situația este mult mai bună: numărul total de zboruri este de maximum 20, comparativ cu cele 150 de anul trecut.

Este un efort rezonabil al tuturor instituțiilor care își desfășoară activitatea pe aeroport, iar impactul emoțional resimțit de băcăuani este mult mai redus. Totul s-a încadrat într-o limită normală de procesare. Acest efort comun al autorităților arată că, prin colaborare, se pot obține rezultate mai bune. Este un exemplu frumos de interacțiune între instituții, care au ascultat vocea noastră”, a declarat Radu Bezniuc, directorul Aeroportului „George Enescu”, pentru Ziarul de Bacău.

Mai multe zboruri au adus pelerinii în perioada 17-19 septembrie, urmând ca alte curse să îi preia înapoi în Israel, în perioada 24-29 septembrie.

Evrei ultraortodocși obișnuiesc, an de an, să meargă în orașul Uman din Ucraina pentru că, la sărbătoarea evreiască Roș Hașana (Anul Nou evreiesc), merg la mormântul unui rabin hasidic – Rabbi Nachman – care a decedat cu circa două secole în urmă. Potrivit estimărilor Guvernului din Israel, peste 30.000 de pelerini evrei din toată lumea se vor îndrepta, înainte de 22 septembrie 2025, spre cel mai vizitat loc sfânt evreiesc din Europa. Sărbătoarea Anului Nou Evreiesc va începe pe 22 septembrie și va dura două zile.