Circulație semaforizată pe singur sens alternativ, în exteriorul localității Bârzulești, din cauza alunecărilor de teren

Direcția Rutieră de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași atenționează cu privire la alunecări de terasament în exteriorul localității Bârzulești, județul Bacău.

Până la rezolvarea situației, în zona va fi instalat, începând de astăzi, un semafor pentru ca circulația să se poată efectua pe un singur sens, alternativ.

„În atenția conducătorilor auto! Reactivare a alunecării de terasament pe DN 11, km 167+010 – km 167+090 stg., în exteriorul localității Bârzulești, județul Bacău. Până la execuția de noi reparații, zona va fi monitorizată și semnalizată corespunzător de către lucrătorii Secției Drumuri Naționale Bacău, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie instituită circulație semaforizată pe un sens, alternativ. Circulați cu atenție și cu respectarea semnalizării rutiere din zona afectată!” – DRDP Iași.