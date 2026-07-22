CJ Bacău cumpără abonamente la Young Island pentru 374 de absolvenți cu medii de peste 9,50 la Bacalaureat. S-au alocat 187.000 de lei de la buget

Consiliul Județean Bacău a alocat 187.000 de lei pentru cumpărarea unor abonamente la Young Island Festival, care vor fi oferite absolvenților de liceu cu rezultate foarte bune la Bacalaureat.

Potrivit proiectului de hotărâre, de această recompensă ar urma să beneficieze 374 de absolvenți ai învățământului liceal, cu domiciliul în județul Bacău, care au obținut o medie finală de cel puțin 9,50 la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026.

Fiecare elev va primi un abonament standard în valoare de 500 de lei, TVA inclus, care îi va permite accesul în toate cele patru zile ale festivalului. Young Island se va desfășura în municipiul Bacău, în perioada 30 iulie – 2 august 2026.

Lista absolvenților eligibili a fost transmisă Consiliului Județean de Inspectoratul Școlar Județean Bacău, în urma unei solicitări formulate pe 16 iulie. Documentele arată că datele celor 374 de beneficiari au ajuns la CJ Bacău pe 20 iulie.

„Ținând cont de efortul remarcabil depus de elevii din județul Bacău pe parcursul anului școlar 2025-2026 și de rezultatele deosebite obținute la examenul național de Bacalaureat, Consiliul Județean Bacău apreciază și recunoaște aceste merite printr-o formă simbolică, dar relevantă”, se precizează în referatul de aprobare.

Reprezentanții administrației județene susțin că măsura are rolul de a recompensa performanța și de a încuraja generațiile următoare să obțină rezultate cât mai bune la examenele naționale.

Proiectul a fost introdus în regim de urgență și votat astăzi, având în vedere că festivalul începe pe 30 iulie, iar autoritățile trebuie să aibă timpul necesar pentru transmiterea abonamentelor către beneficiari.

Consiliul Județean Bacău va asigura distribuirea electronică a celor 374 de abonamente, pe baza datelor de contact puse la dispoziție de Inspectoratul Școlar Județean. Valoarea totală suportată din bugetul județului va fi de 187.000 de lei.