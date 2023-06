Clădirea Colegiului Național „Vasile Alecsandri” va intra în proces de reabilitare, dar elevii și profesorii nu știu unde vor fi relocați

Clădirea Colegiului Național „Vasile Alecsandri” din Bacău va fi reabilitată din septembrie, printr-un proiect cu finanțare PNRR, însă administrația locală încă nu a găsit un loc unde elevii și profesorii să fie relocați.

Lucrările de reabilitare ale C.N. „Vasile Alecsandri” nu pun probleme doar elevilor actuali, ci și viitoarei generații de liceeni. Potrivit prefectului județului, Lucian Bogdănel, „sunt deja suficienți părinți care cochetează cu renunțarea la înscrierea copiilor lor la „Alecsandri”, în clasa a IX-a, pentru că incertitudinea cu privire la locul și modul în care se va desfășura anul școlar 2023/24 îi îndepărtează de acest colegiu și-i face să se orienteze spre alte opțiuni de școlarizare.”

Conducerea colegiului, inspectorul școlar general și prefectul județului s-au întâlnit pentru a analiza care sunt opțiunile cele mai bune pentru elevi și profesori, pe durata lucrărilor. Una dintre posibilități ar fi ca elevii de la „Alecsandri” să fie mutați în alte licee din proximitate, cum ar fi „Anghel Saligny” sau ca lucrările să se facă etapizat.

„Elevii și profesorii de la „Alecsandri” trebuie să știe unde și cum vor începe viitorul an școlar și asta trebuie să se întâmple nu la margine de oraș, ci în instituții de învățământ aflate în municipiu, în preajma colegiului (ex. Liceul Tehnic „Anghel Saligny”, dar sunt şi alte locații de luat în calcul). Mai mult, lucrările – atunci când vor începe – se pot realiza eşalonat, sub sarcină, astfel încât procesul de predare să poată continua în celelalte aripi/pavilioane ale colegiului (nu e imposibil, așa ceva s-a realizat în investiții mult mai complexe – de ex. – la extinderea UPU de la Spitalul Județean de Urgență, când existau și circuite Covid, separate de cele ptr. pacienții obișnuiți)”, a precizat prefectul Lucian Bogdănel.

Contractul pentru proiectul „Renovare integrată a Colegiului Național Vasile Alecsandri – Bacău”, în valoare de circa 6 milioane de euro, a fost semnat în iunie anul trecut și este primul primul contract finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Primăria Bacău.