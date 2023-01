Clădirea fostului Spital Municipal a fost selectată pentru finanțare prin PNRR, pe locul 4 al listei „Este încununarea unui efort politico-administrativ!”

Finalizarea clădirii fostului Spital Municipal şi integrarea ei în circuitul medical al SJU Bacău a fost selectată la finanțare prin PNRR, pe locul 4, a anunțat Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău. Eurodeputatul Dragoș Benea acuză „coaliția toxică USR-PNL”, care s-a opus preluării clădirii la SJU.

„Este încununarea unui efort politico-administrativ în care, în contratimp, pe parcursul ultimei luni am preluat în domeniul public al județului clădirea, am îndreptat anomalia cu secția de „Arşi” pusă în PNRR, în mod eronat de Viziteu & Ghinea, şi am aplicat pentru finalizarea lucrărilor şi transformarea clădirii în pavilion municipal al SJU”, a declarat Ivancea.

Mulțumesc domnului ministru Alexandru Rafila, un susținător consecvent şi loial al sănătății băcăuane, domnului dr. Alexandru Rogobete, conducătorul PNRR pe Sănătate şi echipei social-democrate conduse de preşedintele Dragos Benea care a crezut în acest proiect şi l-a pus în dezbaterea coaliției pentru a debloca decizia politică pe acest subiect! Nu în ultimul rând, mulțumesc colegilor din CJ care au lucrat alături de mine sub presiunea timpului şi a aşteptărilor legate de concretizarea acestei aplicații! – Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău

Eurodeputatul Benea: „Coaliția toxică USR – PNL de la Bacău a făcut tot ce a putut pentru a şicana preluarea clădirii de către CJ şi depunerea aplicației pe PNRR!”

Într-o declarație publicată pe Facebook, eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, a acuzat „coaliția toxică USR-PNL” de la nivelul Bacăului: