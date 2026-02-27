Clarificări oficiale în cazul atacului din Buhuși: cum s-a ajuns la dubla tentativă de omor. Tribunalul Bacău prezintă firul complet al faptelor

După ce Ziarul de Bacău a relatat despre cazul dublei tentative de omor calificat petrecute la Buhuși, Tribunalul Bacău a transmis un comunicat de presă cu precizări oficiale privind situația dosarului și circumstanțele reținute de anchetatori.

Potrivit informării transmise redacției Ziarului de Bacău, dosarul penal nr. 608/110/2026 are ca obiect luarea măsurii arestării preventive față de inculpatul M.A., cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor calificat. Propunerea de arestare a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Bacău la data de 23 februarie 2026.

Din datele prezentate de instanță reiese că, în data de 21 februarie 2026, în jurul miezului nopții, inculpatul s-a deplasat la locuința lui B.D., unde se afla și fosta sa concubină, S.M., cu care avusese o relație de aproximativ trei ani. Cei doi se despărțiseră în vara anului trecut, dar reluaseră ulterior relația, fără a mai locui împreună.

Conform comunicatului, pe fondul unei crize de gelozie, inculpatul ar fi găsit un cuțit tip briceag și l-ar fi lovit pe B.D. în zona pieptului, provocându-i „o plagă profundă în apropierea inimii”. Ulterior, ar fi agresat-o și pe S.M., lovind-o în zona spatelui, a gâtului și la nivelul membrelor inferioare, „provocându-i răni grave”, după care a părăsit apartamentul.

Bărbatul s-ar fi deplasat apoi către domiciliul său, situat la aproximativ 200 de metri de locul faptei. În apropiere, într-o frizerie unde se desfășura o petrecere, ar fi intrat agitat, cu hainele pătate de sânge și cu cuțitul în mână, solicitând să i se permită să se spele. Martorii au relatat că acesta a devenit recalcitrant, iar ulterior a avut loc o altercație în fața blocului.

Persoanele vătămate au fost transportate inițial la Spitalul Orășenesc Buhuși, iar din cauza leziunilor grave au fost transferate de urgență la SJU Bacău, unde au suferit mai multe intervenții chirurgicale.

La data de 23 februarie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bacău a admis propunerea Parchetului și a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile, până la 24 martie 2026, inclusiv.

Instanța a reținut că faptele ar fi fost comise pe fondul consumului de alcool și într-un „moment extrem de tensionat”, apreciind că, având în vedere „modalitățile deosebit de brutale” în care s-ar fi acționat și gravitatea consecințelor produse, se impune izolarea temporară a inculpatului pentru a preveni săvârșirea unor noi infracțiuni.

Cercetările continuă în acest dosar, iar inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală condamnare definitivă.