Clasament constructori autostrăzi: UMB se menține în top 3, cu progresele făcute în martie

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google

Cele mai mari progrese de pe șantierele de autostrăzi au fost înregistrate în martie pe loturi din A13, A0 și A7, potrivit datelor oficiale, centralizate de Economica.net. Pe primele locuri în topul celor mai harnici constructori se află turcii de la Makyol, asocierea Pizzarotti – Retter și UMB.

Tabel: Top constructori autostrăzi după progresele din șantiere – martie 2026. Sursa: Economica.net

Turcii de la Makyol domină topul pe luna martie al constructorilor de autostrăzi, cu un progres de 7,45 puncte procentuale pe lotul 2 al Autostrăzii A13 Sibiu – Făgăraș, ajuns la un stadiu fizic de peste 28%.

Pe locul 2 se află asocierea Pizzarotti – Retter cu un avans de 7 puncte procentuale pe lotul 1 Nord din Autostrada Bucureștiului A0, realizat în proporție de 47%.

Podiumul este completat de UMB, cu un progres de 6,9 puncte procentuale pe lotul Trifești – Gherăești din Autostrada A7 Bacău – Pașcani. Topul continuă tot cu UMB, care a avansat cu peste 6 puncte procentuale și pe celelalte două loturi ale A7 Bacău – Pașcani.

Vezi clasamentul complet AICI.