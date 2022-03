Clubul Marinarul de la Insula de Agrement se transformă în restaurant. Proprietarul a demarat procedurile pentru reamenajarea spațiului

Clubul Marinarul, care a fost în vogă până la începerea lucrărilor de reabilitare a Insulei de Agrement, va fi transformat în restaurant și lounge bar. Proprietarul localului susține că a demarat procedurile pentru reabilitarea clădirii din centrul Insulei.

Imobilul în care a funcționat Clubul Marinarul a rămas singurul nemodernizat de la Insula de Agrement. Asta, deoarece aparține firmei Alogen SRL, care a concesionat de la Primăria Bacău terenul, pe o perioadă îndelungată. Astfel, municipalitatea nu a putut să intervină în reabilitarea clubului.

Recent însă, proprietarul firmei a solicitat certificat de urbanism de la Primărie pentru construirea unui restaurant și lounge bar în locul fostului Club.

„Am avut niște discuții cu noua conducere a Primăriei și am găsit înțelegere, dosarul cu acte era pregătit de mai demult. Intenționez să reconfigurez locația și să o transform într-un restaurant, care se pretează mai bine la ce e acum la Insulă. În plus, nici nu mai am energia necesară să mă ocup de un club”, a declarat Ciprian Viorel Cojocaru, administratorul SC Alogen SRL, pentru Ziarul de Bacău.

Între timp, Primăria Bacău susține că a demarat lucrările pentru finalizarea Insulei de Agrement, acolo unde mai multe obiective de investiții au rămas neterminate.