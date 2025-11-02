Cod galben de ceaţă densă în 11 judeţe, inclusiv în Bacău, duminică dimineaţa

Ziarul de Bacău

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, mai multe avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă densă, valabile în zone şi localităţi din 11 judeţe, inclusiv în Bacău.

Potrivit meteorologilor, până la ora 10:00, ceaţa şi vizibilitatea redusă sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, vizează judeţele: Brăila, Ialomiţa, Călăraşi şi Ilfov, dar şi Capitala.

Până la ora 9:00 vor persista fenomene similare în mai multe localităţi din judeţele: Bacău, Neamţ, Harghita şi Constanţa, iar până la ora 8:00 în judeţele Galaţi, Vrancea şi Vaslui.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

