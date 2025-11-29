COD GALBEN de ploi însemnate în județul Bacău. Avertizare meteo valabilă până duminică

Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi, sâmbătă, 29 noiembrie, o atenționare Cod Galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă până duminică, 30 noiembrie, ora 14:00. Printre județele vizate se află și Bacău.

Potrivit meteorologilor, în intervalul de atenționare se vor înregistra cantități de apă de 20–30 l/mp, iar izolat se pot depăși 50 l/mp. Avertizarea acoperă județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Călărași, Ialomița, Ilfov și municipiul București, precum și zona montană a județelor Sibiu, Brașov și Covasna.

Informare meteo pentru toată țara: ploi, lapoviță și ninsoare până duminică seara

Tot de astăzi este în vigoare și o informare meteorologică, valabilă până duminică, 30 noiembrie, ora 20:00, care vizează precipitații mixte în mare parte din țară.

Meteorologii anunță că temporar va ploua în aproape toate regiunile, iar în cursul serii și al nopții sunt posibile lapoviță și ninsoare în sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei.

La munte, precipitațiile vor fi predominant sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1800 m se poate depune un strat de zăpadă de 5–15 cm, în special în Carpații Meridionali.

Cantitățile de apă acumulate până la finalul intervalului vor fi de 10–25 l/mp, cu posibile depășiri locale de 50 l/mp.