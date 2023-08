Colectare selectivă a deșeurilor: iată ce aruncăm în igloo-ul albastru

SOMA și ADIS Bacău desfășoară campania de conștientizare „Pentru un mediu mai curat, colectăm doar separat!”, prin care îi informează pe cetățeni cu privire la colectarea corectă a deșeurilor.

Fiecare deșeu își are locul în containerul destinat lui: plastic și metal – în pubela galbenă (în zona de case/mediul rural, în pubela galbenă se aruncă și hârtia/cartonul); hârtie și carton – în pubela albastră; sticlă – în pubela verde; gunoi menajer – pubela neagră/metalică.

În continuare, vom vedea punctual care sunt deșeurile ce trebuie depozitate în igloo-ul albastru.

Ce deșeuri trebuie să ajungă în igloo-ul albastru?

ALBASTRU este pentru hârtie și carton, pentru zona de blocuri (platforme publice). Exemple deșeuri care trebuie colectate în recipientul albastru: cutii și ambalaje din hârtie/carton (de ex. cutii de la electronice, de la alimente, cartoane de ouă, cutii de pizza, de pantofi, pungi din hârtie etc), maculatură (de ex. ziare, cărți, reviste, caiete, etc); tuburile de la prosoapele de bucătărie din hârtie și de la hârtia de toaletă ș.a.

NU depunem în recipientele de culoare albastră ambalaje de hârtie și carton contaminate, cum ar fi: hârtie și carton ce conțin reziduuri de mâncare sau îmbibate cu ulei, șervețele și hârtie de bucătărie folosite, hârtie de ambalat lucioasă.

Înainte de a arunca ambalajele din hârtie sau carton în pubela albastră, ne asigurăm că sunt curate și că nu sunt contaminate cu uleiuri, resturi alimentare etc; le pliem/comprimăm pentru a economisi spațiu în interiorul pubelei/containerului.

Pentru mai multe informații legate de colectarea selectivă, inclusiv a deșeurilor periculoase, voluminoase sau care provin din construcții, accesați Ghidul de colectare selectivă disponibil pe site-ul Soma Bacău.