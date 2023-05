Colectarea selectivă este primul pas spre reciclare. Ce se întâmplă cu deșeurile când ajung la o stație de sortare

Colectarea selectivă este primul pas spre reciclare și înseamnă aruncarea fiecărui tip de deșeuri în pubela potrivită. Reciclarea este procesul prin care deșeurile valoroase sunt transformate în materie primă, care se folosește pentru a fabrica produse noi.

Pentru ca reciclarea să se poată realiza, este important să se facă colectarea selectivă în mod corect. Atenție! Dacă se amestecă deșeurile reziduale cu cele reciclabile, toate deșeurile reciclabile sunt compromise. SOMA Bacău folosește autospeciale dedicate fiecărui tip de deșeuri.

„În zilele când avem programat să ridicăm și deșeurile reciclabile dintr-o zonă, avem pe teren două autocompactoare care ridică separat deșeurile: în una se încarcă doar deșeurile reciclabile, iar în altă mașină se încarcă doar deșeurile reziduale”, a transmis SOMA Bacău.

De asemenea, înainte de a arunca un obiect din plastic, carton sau sticlă, e bine să ne gândim dacă el poate fi refolosit sau transformat pentru a-i da o nouă întrebuințare. În acest mod, putem economisi bani, ne găsim o ocupație/un hobby, producem și mai puține deșeuri.

VIDEO! Ce se întâmplă cu deșeurile când ajung la o stație de sortare

Toate deșeurile colectate selectiv din municipiul Bacău și cele 22 de comune limitrofe ajung în Stația de Sortare din Municipiul Bacău, administrată de către ECO SUD SA, apoi urmează drumul către reciclatorii finali, unde vor primi o nouă viață.

Ce se aruncă în fiecare pubelă, în funcție de culoarea ei?

Colectarea selectivă este una dintre obligațiile cetățenilor. Dacă fiecare dintre noi ar respecta ghidul de colectare a gunoiului, atunci am trăi într-un oraș mai curat, dar am economisi și resurse naturale neregenerabile și am reduce consumul de energie. Este foarte simplu să selectezi deșeurile pe care le produci.

Galben e doar pentru Plastic și Metal pentru zona de blocuri (platforme publice). Pentru zona de case, unde colectarea se realizează din poartă în poartă, pubela galbenă este pentru Plastic și Metal și Hârtie și Carton.

Înainte de a arunca deșeurile din plastic sau metal, le clătim/curățăm cu apă, dacă sunt murdare; le scoatem dopul (în cazul sticlelor din plastic); le presăm cât mai bine posibil, pentru a ocupa cât mai puțin spațiu. Deșeuri care trebuie colectate în recipientul galben: sticle și ambalaje din plastic (tip PET sau sticlele de lapte/iaurt), pungile, folia, caserolele din plastic, cutii de lapte și suc (de tipul Tetra Pack), cutii de conservă, doze de aluminiu de la băuturi, alte bidoane și recipiente din plastic (de ex. de la detergenți) și alte obiecte de plastic de mici dimensiuni (de ex. jucării).

Albastru e doar pentru Hârtie și Carton pentru zona de blocuri (platforme publice).

Înainte de a arunca deșeurile din carton sau hârtie, ne asigurăm că sunt curate și că nu sunt contaminate cu uleiuri, resturi alimentare etc; le pliem/comprimăm pentru a economisi spațiu în interiorul pubelei/containerului; nu aruncăm cartoane îmbibate cu ulei (cum sunt, uneori, cutiile de pizza) în recipientele albastre. Deșeuri care trebuie colectate în recipientul albastru: cutii și ambalaje din hârtie/carton (de ex. cutii de la electronice, de la alimente, cartoane de ouă, cutii de pizza, de pantofi, pungi din hârtie etc), maculatură (de ex. ziare, cărți, reviste, caiete, etc).

Verde e doar pentru sticlă.

Ambalajele din sticlă trebuie să fie goale și curate înainte de a le arunca. Ca regulă generală în pubela verde se aruncă numai ambalaje din sticlă. Deșeuri care trebuie colectate în recipientul verde: sticle și ambalaje din sticlă (fără capac), borcane (fără capac), damigene, ambalaje din sticlă de la produse cosmetice (curate și fără conținut) etc. Sticla poate fi reciclată indiferent de culoarea ei (verde, maro etc), iar spargerea produselor din sticlă când sunt aruncate în recipientele verzi de colectare nu afectează procesul de reciclare.

Ghidul complet de colectare a deșeurilor poate fi consultat pe site-ul somabacau.ro.