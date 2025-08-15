Ziarul de Bacău

Comedie, la Primărie! Viziteu a făcut solicitare pentru a cumpăra un abonament la parcările de biciclete, după care și-a răspuns că sistemul nu e încă funcțional

16 comentarii

Situație hilară la Primăria Bacău, unde edilul-șef a centrat și a dat cu capul. Pe scurt, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu a făcut o petiție la care și-a răspuns. Negativ!

De curând, primarul Lucian Daniel Stanciu-Viziteu a depus la instituția pe care o conduce o petiție în care a solicitat achiziționarea unui abonament pentru accesul la parcările pentru biciclete. Răspunsul la solicitarea primarului a fost întocmit și transmis petentului, sub semnătura aceluiași primar. Practic, primarul Viziteu i-a transmis răspunsul petentului Viziteu.

Spre „surpriza” primarului, răspunsul la petiție a fost negativ, în răspuns arătându-se că sistemul nu e încă funcțional, fiind în perioada de teste. De asemenea, sistemul de parcări smart pentru biciclete va fi disponibil în „viitorul apropiat”, direct pe site-ul municipalității.

Control anunțat

Șefa de cabinet a primarului Viziteu ne-a transmis că totul a fost doar un test pentru a verifica cum răspund colegii la petiții. „A fost o modalitate de a testa modul în care reacționează angajații din cadrul compartimentului Dezvoltare Locală și Administrare Parcări”, a declarat Andreea Negru.

Am întrebat totuși ce relevanță au aceste testări dacă primarul Viziteu a trimis cu numele său petiția către subordonați. „Se pare că nu contează. Dovadă că răspunsul nu e neapărat unul pozitiv”, a completat consiliera edilului. Aceasta a precizat pentru Ziarul de Bacău că răspunsul transmis către Stanciu-Viziteu nu a fost semnat de primar.

Parcările pentru biciclete, care întârzie să fie date în folosință, așa cum „a aflat” și primarul Viziteu, fac obiectul unui dosar penal. DNA Bacău cercetează nu mai puțin de 29 de persoane, 10 dintre acestea fiind angajați din Primăria Bacău, legat de fraudarea proiectelor europene de mobilitate urbană.

Comentarii

  2. Cornel a zis

    Smart modalitate de testare.Putea să-i stropească cu apă caldă sau rece.Sau putea să sufle în pungă.Sau să numere până la șase….

  11. Nu mai fumați a zis

    Nu mai bine testa dacă sunt locuri de parcare, dacă sunt găuri în carosabil, dacă sunt făcute lucrări de calitate,etc.Dar ce să vezi…

  12. Satisfaction a zis

    Oare nu putea să-și dea singur telefon, cu o mână să se sune și cu cealaltă să răspundă?Sau poate cu aceeași mână?….trist

  16. VinDizel :)) a zis

    BAI FRATILOR!!!! Voi va dati seama ca specimenul asta, a fost votat DE 2 ORI primar al satului Bacau ???? Asa ceva..???…..asta spune tot despre nivelul de inteligenta al populimii……La mai mare nea vizitiule!!!! hai ca se poate si a 3-a oara…..contextul e favorabil….:))))

