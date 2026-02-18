Comisarul Ciurlea Gheorghe Ciprian, noul șef al Biroului Rutier din cadrul IPJ Bacău

În urma concursului organizat la București, pe 17 februarie 2026, comisarul Ciurlea Gheorghe Ciprian a fost declarat admis și va ocupa funcția de șef al Biroului Rutier din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Bacău.

Parcursul profesional al noului șef al Biroului Rutier este unul construit treptat, începând de la funcția de agent de poliție, notează pagina „Atenție, Poliția Bacău!”. Potrivit sursei menționate, de-a lungul carierei, acesta „s-a remarcat prin disciplină, seriozitate și preocupare constantă pentru perfecționare profesională”. Ulterior, a promovat în corpul ofițerilor, acumulând experiență în domeniul rutier și participând activ la activități operative și de coordonare.

Comisarul Ciurlea a ocupat funcția de șef de schimb, iar mai apoi a fost împuternicit la conducerea Biroului Rutier Bacău. „În această perioadă a demonstrat abilități de management, fermitate în aplicarea legii și deschidere față de comunitate, contribuind la desfășurarea în condiții optime a activităților de siguranță rutieră”, potrivit aceleiași surse.