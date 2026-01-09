Companiile aeriene au adunat datorii de milioane de lei către Aeroportul din Bacău. Conducerea instituției refuză să dea detalii

Situația datoriilor acumulate de companiile aeriene față de Aeroportul Internațional „George Enescu” (AIGE) Bacău începe să iasă la iveală, chiar dacă administrația instituției refuză să ofere cifre concrete, invocând cadrul legal privind protejarea informațiilor comerciale și financiare.

Un prim exemplu este compania DAN AIR, care a confirmat oficial existența unor datorii către aeroportul din Bacău, în cuantum de 1.634.876,40 lei. Potrivit conducerii operatorului aerian, nu este pentru prima dată când se ajunge într-o astfel de situație, însă de fiecare dată obligațiile au fost achitate integral, inclusiv penalitățile aplicate conform contractelor. Reprezentanții DAN AIR, spre diferență de conducerea Aeroportului, au fost foarte deschiși și au explicat cum s-a ajuns la această situație.

În același timp, compania face apel la autoritățile locale și la administrația aeroportului pentru susținerea operării în această perioadă dificilă. Compania amintește investițiile de peste 20 de milioane de euro realizate în ultimii doi ani în destinațiile operate din Bacău și avertizează că, fără o minimă flexibilitate din partea autorităților, aceste investiții și conectivitatea aeriană a regiunii ar putea fi puse în pericol.

„O aeronavă DAN AIR are nevoie de înlocuirea unui motor, prin urmare aceasta nu a mai zburat din 26 octobrie 2025. Veniturile companiei sunt afectate de aeronava care nu poate fi operată, prin urmare de aici au apărut și datoriile față de aeroportul Bacău”, au declarat reprezentanții DAN AIR pentru Ziarul de Bacău.

Am luat legătura și cu reprezentanții Aeroitalia, o altă companie care activează pe Aeroportul Bacău. Aceștia ne-au confirmat că există într-adevăr datorii, însă sunt obișnuite și vor fi achitate. „Da, avem datorii către Aeroportul Bacău, însă le vom achita”, a declarat Adrian Duru, reprezentantul Aeroitalia. Chiar dacă nu a confirmat suma, aceasta este de ordinul sutelor de mii de lei, conform surselor Ziarului de Bacău.

Conducerea Aeroportului Bacău refuză să dea informații

De cealaltă parte, administrația aeroportului, aflată în subordinea Consiliul Județean Bacău, refuză să comunice public informații detaliate despre sumele datorate de companiile aeriene. Într-un răspuns oficial transmis în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, conducerea aerogării invocă excepțiile prevăzute de lege pentru activitățile comerciale și financiare, atunci când publicitatea acestora poate aduce atingere intereselor economice ale instituției.

De asemenea, este invocată Ordonanța de Urgență nr. 25/2019, care protejează informațiile ce constituie secrete comerciale, date financiare sensibile sau elemente de know-how contractual. Potrivit administrației aeroportului, deși existența relațiilor contractuale este o informație de interes public, sumele exacte, condițiile financiare și detaliile specifice ale contractelor cu terții au caracter confidențial și nu pot fi făcute publice.

Reprezentanții Aeroportului Internațional „George Enescu” Bacău precizează însă că, în toate situațiile în care sunt constatate debite restante, sunt aplicate procedurile interne pentru recuperarea creanțelor. Acestea includ notificări și somații de plată, aplicarea penalităților contractuale, negocieri amiabile pentru stabilirea unor planuri de plată și, în ultimă instanță, demararea procedurilor judiciare și de executare silită, atunci când situația o impune.