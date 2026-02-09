Ziarul de Bacău

Ești aici: Acasă / Top Story / Comunicat CRAB: Apă cu program, în urma avariei la conducta de aducțiune

Comunicat CRAB: Apă cu program, în urma avariei la conducta de aducțiune

5 comentarii

Compania Regională de Apă Bacău anunță restricții temporare în furnizarea apei potabile în municipiul Bacău, luni, 9 februarie 2026, ca urmare a unei avarii apărute pe conducta de transport Valea Uzului – Bacău, în zona comunei Mărgineni, sat Podiș.

Potrivit unui comunicat transmis de Compania Regională de Apă Bacău:

  • între orele 10:00 și 17:00 apa va fi furnizată cu debit și presiune redusă
  • între orele 17:00 și 20:00, alimentarea cu apă pentru consumatorii din municipiu ar urma să revină la parametri normali.

Reprezentanții companiei precizează că, pe durata furnizării la presiune scăzută, locatarii de la etajele superioare ale blocurilor tip bară, în special etajele III și IV, pot avea probleme de presiune sau pot rămâne temporar fără apă.

Echipele CRAB continuă intervențiile în teren pentru remedierea avariei, iar programul de furnizare va fi actualizat din oră în oră, în funcție de evoluția lucrărilor. 

Reader Interactions

Comentarii

  4. Jos Viziteu a zis

    Pe cine dracu credeți ca mai păcăliți , mai nemernicilor ??? Din experiența anilor și avariilor trecute , durează 24 de ore să se umple conducta !!!! De ce încercați să aburiți oamenii cu promisiuni de kkt ??? E ordin de la Luci(fer)??? 🖕🏻

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *