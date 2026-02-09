Comunicat CRAB: Apă cu program, în urma avariei la conducta de aducțiune

Compania Regională de Apă Bacău anunță restricții temporare în furnizarea apei potabile în municipiul Bacău, luni, 9 februarie 2026, ca urmare a unei avarii apărute pe conducta de transport Valea Uzului – Bacău, în zona comunei Mărgineni, sat Podiș.

Potrivit unui comunicat transmis de Compania Regională de Apă Bacău:

între orele 10:00 și 17:00 apa va fi furnizată cu debit și presiune redusă

între orele 17:00 și 20:00, alimentarea cu apă pentru consumatorii din municipiu ar urma să revină la parametri normali.

Reprezentanții companiei precizează că, pe durata furnizării la presiune scăzută, locatarii de la etajele superioare ale blocurilor tip bară, în special etajele III și IV, pot avea probleme de presiune sau pot rămâne temporar fără apă.

Echipele CRAB continuă intervențiile în teren pentru remedierea avariei, iar programul de furnizare va fi actualizat din oră în oră, în funcție de evoluția lucrărilor.