Comunicat CRAB: Apă cu program, în urma avariei la conducta de aducțiune

Compania Regională de Apă Bacău anunță restricții temporare în furnizarea apei potabile în municipiul Bacău, luni, 9 februarie 2026, ca urmare a unei avarii apărute pe conducta de transport Valea Uzului – Bacău, în zona comunei Mărgineni, sat Podiș.
Potrivit unui comunicat transmis de Compania Regională de Apă Bacău:
- între orele 10:00 și 17:00 apa va fi furnizată cu debit și presiune redusă
- între orele 17:00 și 20:00, alimentarea cu apă pentru consumatorii din municipiu ar urma să revină la parametri normali.
Reprezentanții companiei precizează că, pe durata furnizării la presiune scăzută, locatarii de la etajele superioare ale blocurilor tip bară, în special etajele III și IV, pot avea probleme de presiune sau pot rămâne temporar fără apă.
Echipele CRAB continuă intervențiile în teren pentru remedierea avariei, iar programul de furnizare va fi actualizat din oră în oră, în funcție de evoluția lucrărilor.
Comentarii
CG a zis
păi dacă rezerva „funcționează”, de ce apa e cu program?
Sava a zis
Cumpărați apartamente de la
Dezvoltatori cu prețuri ca de 150.000 euro cu credite pe 30 ani și să vă spălați la lighean
Roxana a zis
Trebuie urgent mărite salariilor celor din administrația CRAB pentru a nu se mai produce astfel de avarii.
Jos Viziteu a zis
Pe cine dracu credeți ca mai păcăliți , mai nemernicilor ??? Din experiența anilor și avariilor trecute , durează 24 de ore să se umple conducta !!!! De ce încercați să aburiți oamenii cu promisiuni de kkt ??? E ordin de la Luci(fer)??? 🖕🏻
Iulliann a zis
Sa o vedem si pe asta. Sa fie asa cum zic ei.