Comunicat CRAB. Debitele transportate de “Rezerva de Apă a Municipiului Bacău”

Va transmitem situatia cu debitele transportate de catre instalatia “Rezerva de Apa a Municipiului Bacau”, in perioada Septembrie 2023-Februarie 2026, defalcate astfel:

Dupa evenimentele din Luna Septembrie 2023, in care au avut loc 2 avarii la conducta de aductine Poiana Uzului- Bacau, in comuna Margineni (09.09.2023 sat Podis si 18.09.2023 sat Luncani str Blagoaia) si in care instalatia „Rezerva de Apa a Municipiului Bacau” a functionat dupa cum urmeaza:

*-Incepand cu ora 9, functionarea Rezervei de apa din Gheraiesti s-a realizat cu pompa de capacitate mica, folosita in situatiile obisnuite, deoarece pompa de capacitate mare nu avea indeplinite conditiile minime de presiune pe aspiratie.

Rezerva de Apa a Municipiului Bacau a fost preluata in administrare de catre CRAB, in baza unei hotarari judecatoresti definitive si executorii.

Preluarea a fost realizata in temeiul Sentintei civile nr. 518 din data de 13.10.2023, pronuntata in Dosarul nr. 2463/110/2023 al Tribunalului Bacau, prin ordonanta presedintiala, hotarare care constituie titlu executoriu.

In baza acestui titlu executoriu, Primaria Municipiului Bacau a procedat la punerea in executare a sentintei prin intermediul Societatii Civile Profesionale de Executori Judecatoresti „Mititelu si Pancescu”.

Rezerva de Apa a Municipiului Bacau, investitie receptionata in anul 2022, este alcatuita din urmatoarele instalatii:

• 6,5 km retea de Aductiune din PEHD;

• 4 grupuri de pompare (2 in Gospodaria de apa Gheraiesti, 1 in frontul de captare Margineni 2 si 1 grup de pompare pe str. Vasile Parvan);

• 1 rezervor de 150 mc amplasat in Frontul de captare Margineni 2.

Compania Regionala de Apa Bacau are in vedere marirea capacitatii de stocare pentru asigurarea necesarului de apa potabila (2000-2100 mc/h noaptea; 2700 -2800 mc/h ziua ) in municipiul Bacau, in caz de avarie, dintr-o alta sursa de apa care sa substituie cel putin 50% din cantitatea de apa (1500 mc/h) ce este transportata pe aductiunea Valea Uzului – Barati.

CONDUCEREA