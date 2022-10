Urmare a unei avarii aparuta pe conducta de aductiune apa bruta Valea Uzului – Statia de Tratare Caraboaia vă informăm că în data de 26.10.2022, începând cu ora 20:30, se va întrerupe alimentarea cu apă a aducţiunii.

De această oprire vor fi afectaţi consumatorii: RAJA SA – pt. Municipiul Onești, municipiul Moinesti, comuna Ardeoani, comuna Magiresti, comuna Poduri, orasul Darmanesti, comuna Dofteana, orasul Targu Ocna, comuna Caşin, comuna Târgu Trotuş (satele Târgu Trotuş, Viişoara, Tuta), Chimcomplex Borzești, comuna Pârgăreşti, SC DIMMER SRL, TUTU COMPANY SRL, ELVEROM SRL, GOODLUK INDUSTRY CO LTD SRL, FREGATA IMPEX SRL, Carlacton SA, SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş – punct de lucru Oneşti, și SNAP Târgu Ocna.

Astfel, funcţie de stocurile de apă acumulate, programul dupa care se va face furnizarea apei potabile joi, 27.10.2022, va fi urmatorul:

pentru oraşul Tg Ocna pana maine ora 12:00, cu exceptia abonatilor din cartierele Poieni, Mosoare, Pacuri, Gura Slanic si Valcele, alimentati direct din conducta de aductiune.

Pentru mun Moinesti pana maine ora 10:00 cu exceptia abonatilor din cartierele Vasiesti, Hangani si Micleasca, alimentati direct din conducta de aductiune.

Pentru comunele Ardeoani, Magiresti si Poduri pana maine ora 10:00.

Dupa finalizarea procedurii de remediere a avariei, estimata pentru joi, 27.10.2022, orele 08:00, vom demara operatiunile specifice de punere in functiune a aductiunii apa bruta Valea Uzului – Caraboaia, a Statiei de Tratare Caraboaia si a aductiunilor apa potabila spre Onesti si Moinesti. Furnizarea apei potabile la parametrii nominali de debit si presiune se va realiza treptat in functie de zona, pana in data de 28.10.2022, orele 08:00.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat. Vom reveni cu informatii actualizate despre evolutia lucrarii.