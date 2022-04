Comunicat CRAB: Primăria Bacău poate acorda ajutoare pentru asociațiile de proprietari care nu și-au putut achita debitele

CRAB SA a transmis un comunicat de presă referitor la debranșarea asociațiilor cu datorii din 2020 și atitudinea Primăriei Bacău față de problema debitelor:

In asentimentul pozitiei domnului primar al municipiului Bacau, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, care la punctul trei din postarea facuta in cursul acestei zile, pe retelele de socializare, recunoaste datoriile istorice inregistrate de Asociatiile de proprietari nr. 24, nr. 35 si nr. 163, SC CRAB SA face urmatoarele precizari:

Pe tot parcursul starii de alerta, Compania a transmis asociatiilor de propretari care inregistrau debite, numeroase instiintari de plata, neavand dreptul de a debransa in respectiva perioada. In ciuda faptului ca in cei doi ani de stare de alerta, operatorul a inregistrat facturi emise si neachitate, insumand un total de cca. 1 milion lei si s-a confruntat cu o crestere galopanta a tuturor preturilor (energie, carburanti, substante tartare apa etc), a reusit sa achite la randul sau la timp, facturile, tuturor furnizorilor, mai ales in conditiile in care acestia solicitau efectuarea platilor inainte de scadenta.

Atat pe parcursul anului 2020, cat si si in anul 2021, Compania a adus la cunostinta Primariei municipiului Bacau, debitele celor trei asociatii de proprietari debransate in data de 8 aprilie, solicitand sprijinul si intreprinderea demersurilor necesare in vederea achitarii benevole si rezolvarea pe cale amiabila a situatiei (ex: adresa nr. 1960/11.02.2021). Raspunsul primariei a fost unul sec, la data respectiva neexistand interesul de astazi (de dupa debransare), in solutionarea problemelor si nici bunul simt la care domnul primar face trimitere.

In cei doi ani de stare de alerta, in ciuda numeroaselor sesizari, nici una din cele trei asociatii nu a solicitat esalonari, alegand sa asiste pasiv la cresterea debitelor acumulate. Conform Legii nr. 241/2006, Compania este o societate care se autofinanteaza, singura sursa de venit fiind astfel sumele incasate din achitarea facturilor, de catre clientii sai. In lipsa acestor venituri, operatorul se afla in imposibilitatea achitarii, la randul sau, a facturilor emise de catre furnizorii/prestatorii de servicii, cu care se afla in contract, riscand astfel asigurarea unui serviciu de utilitate publica, inclusiv pentru utilizatorii buni platnici. Spre exemplificare, aratam ca doar factura aferenta furnizarii energiei electrice, se ridica la o valoare de 1,2 milioane lei lunar.

Operatorul a respectat toti pasii prevazuti de legislatia in domeniu, inaintand notificari inca din 14 martie 2022. Ca atare, incercarea domnului primar de a induce ideea ca SC CRAB SA nu a respectat legea, neacordand celor afectati posibilitatea de a lua masuri, este una falsa si lipsita de respect. Mai mult decat atat, desi Compania are contract cu asociatia de proprietari si nu cu fiecare scara in parte, a venit in sprijinul consumatorilor si a debransat, in baza informatiilor puse la dispozitie de catre asociatiile de proprietari, doar scarile care inregistrau debite.

In conditiile in care suma alocata anul acesta pentru Planul de reparatii, la nivelul ariei de operare, este de 1,2 milioane lei, debitele inregistrate de cele trei asociatii, reprezinta jumatate din valoarea Planului.

Intelegem dificultatile pe care fiecare dintre noi le intampinam in aceasta perioada, dar din respect fata de cei care isi achita facturile la timp, nu putem sa continuam sa furnizam apa, unor consumatori care, timp de doi ani de zile, au ales sa nu achite contravaloarea apei consumate si sa nu intreprinda nici o masura pentru plata esalonata a datoriilor acumulate.

Rugam Primaria municipiului Bacau sa analizeze cu atentie motivul pentru care aceste asociatii de proprietari nu si-au putut achita debitele, avand posibilitatea, daca se impune, de a acorda ajutoare lunare de la bugetul local, conform prevederilor legii.