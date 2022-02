COMUNICAT: CRAB SA nu are în administrare „Rezerva de apă a municipiului Bacău” și nu răspunde de lipsa de funcționare a acesteia

Compania Regională de Apă Bacău precizează într-un comunicat de presă că, în ciuda unor declarații ale conducerii Primăriei Bacău, CRAB nu are în administrare Rezerva de apă a municipiului.

Foto arhiva 2019. Lucrări la Rezerva de apă

Redăm comunicatul CRAB:

Avand in vedere informatiile false lansate in spatiul public, referitoare la administrarea “Rezervei de apa a municipiului Bacau” (conducta de legatura dintre Statia de Pompare Gheraiesti si Statia de Tratare Barati), de catre Compania Regionala de Apa, pentru corecta informare a opiniei publice, venim cu urmatoarele precizari:

Operatorul regional – S.C. CRAB S.A. nu are in administrare “Rezerva de apa a municipiului Bacau” si nu raspunde de lipsa de functionare a acesteia, asa cum in mod fals au declarat primarul municipului Bacau – dl. Lucian Daniel Stanciu Viziteu si viceprimarul municipiului – dl. Liviu Miroseanu.

Aceasta raspundere ii revine astazi constructorului investitiei, care la data prezentei nu a reusit finalizarea receptiei la terminarea lucrarilor, nici la 3 ani de la semnarea contractului.

Conform legislatiei in domeniu si conform Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, nici un obiectiv de investitie si ca atare nici “Rezerva de apa a municipiului Bacau” nu poate intra in administrarea S.C. CRAB S.A., decat dupa:

Admiterea receptiei la terminarea lucrarilor – document care atesta faptul ca lucrarea este realizata conform prevederilor proiectului tehnic de executie si prevederilor legale;

Includerea acesteia in domeniul public al municipiului Bacau;

Aditionarea sa la Contractul de delegare, in baza unei Hotarari de Consiliul Local care sa precizeze clar si fara echivoc darea in administrare, in integralitate, catre operator.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 312/20.09.2021, acesta a decis doar

punerea la dispozitia operatorului, cu titlu provizoriu, a unor parti din obiectul de investitii “Rezerva de apa a municipului Bacau”, pana la data receptiei la terminarea lucrarilor, in vederea asigurarii conditiilor efectuarii, de catre Constructor, a cuplarilor la reteaua existenta.

Subliniem ca punerea la dispozitie cu titlu provizoriu a respectivelor parti din rezerva :

Vizeaza doar 55 metri liniari de conducta si o serie de echipamente (vane, flanse, compresoare), in conditiile in care Rezerva cuprinde cca.9km aductiune si multe alte componente adiacente. S-a facut tocmai pentru a sprijini antreprenorul si primaria municipiului Bacau, sa parcurga toate etapele necesare punerii in functiune a rezervei si finalizarii receptiei;

Asiguram populatia municipiului Bacau, ca la momentul emiterii unei astfel de Hotarari, de catre Consilul Local al Municipiului Bacau, prin care se va da in administrarea Companiei aceasta investitie, vom intreprinde toate masurile necesare, in scopul asigurarii sursei alternative pentru alimentarea cu apa potabila, in caz de avarie pe conducta de aductiune Valea Uzului – Bacau.

Reiteram faptul ca operatorul si-a indeplinit obligatiile asumate in raport cu asigurarea acestei surse de rezerva, finalizand si receptionand in decembrie 2021 Statia de demanganizare si reabilitand fronturile de captare, singura conditie pentru ca aceasta cantitate de apa sa poata ajunge la populatie, in caz de avarie, fiind receptionarea de catre Primaria Municipiului Bacau, a conductei de legatura, adica “Rezerva de apa a municipiului Bacau”.

In incheiere, rugam reprezentantii Primariei Municipiului Bacau, ca in loc de a arunce vina nejustificat si ilegal pe operatorul de apa, sa intreprinda masurile contractuale de a determina constructorul “Rezervei de apa”, sa-si indeplineasca obligatiile contractuale si sa faca dovada finalizarii receptiei, astfel incat investitia sa poata fi data in administrare operatorului si sa poata fi pusa la dispozitia cetatenilor.