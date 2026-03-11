Comunicat de presă

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A, având ca obiectiv principal creșterea siguranței în exploatare și îmbunătățirea calității serviciilor furnizate populației, anunță că în data de 09.03.2026 au început lucrările de construcții autorizate, pentru investiția: ”Reabilitare rețea de alimentare cu apă strada Aleea Parcului (Parc Cancicov) municipiul Bacău, județul Bacău”.



Proiectul presupune lucrări de înlocuire a conductelor vechi și degradate, reabilitarea branșamentelor, modernizarea echipamentelor aferente și reducerea pierderilor din rețea.

Valoarea totală a investiției este cca. 2.328.290,00 lei, finanțarea fiind integral asigurată din surse proprii, durata de execuție fiind de 6 luni.

Suntem conștienți de disconfortul temporar, generat de desfășurarea lucrărilor și de eventualele situații neprevăzute apărute pe parcurs. Mulțumim pe această cale populației beneficiare pentru răbdare, înțelegere și reziliență, asigurând-o că finalizarea acestui proiect va aduce beneficii semnificative și pe termen lung pentru întreaga comunitate.

Prin implementarea acestui obiectiv de investiții, S.C Compania Regională de Apă Bacău S.A își reafirmă angajamentul față de modernizarea infrastructurii de apă și față de asigurarea unor servicii publice sigure, eficiente și durabile.