Comunicat de presă CRAB SA. Lucrări de execuție pentru “Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă pe Aleea Ghioceilor” și “Reabilitarea rețelei de canalizare pe str. Republicii 50”

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A, având ca obiectiv principal creșterea siguranței în exploatare și îmbunătățirea calității serviciilor furnizate populatiei, anunță ca, începând cu data de 11.05.2026, vor demara lucrările de execuție pentru obiectivele de investiții “Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă pe str. Aleea Ghioceilor” precum și “Reabilitarea rețelei de canalizare pluvială pe str. Republicii 50”;

Ambele proiecte presupun lucrări de înlocuire a conductelor vechi și degradate, reabilitarea branșamentelor, modernizarea echipamentelor aferente și reducerea pierderilor din rețea.

Valoarea totală a investițiilor este cca. 550.000,00 lei, finanțarea fiind integral asigurată din surse proprii, durata de execuție fiind de 6 luni.

Suntem constienți de disconfortul temporar generat de desfășurarea lucrărilor și de eventualele situații neprevăzute apărute pe parcurs. Mulțumim pe această cale populației beneficiare pentru rabdare, înțelegere și reziliență, asigurând-o că finalizarea acestor proiecte va aduce beneficii semnificative și pe termen lung pentru întreaga comunitate.

Prin implementarea acestor obiective de investiții, S.C Compania Regională de Apă Bacău S.A iși reafirmă angajamentul față de modernizarea infrastructurii de apă și canal în vederea asigurării unor servicii publice sigure, eficiente și durabile.