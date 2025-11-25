Concurență acerbă pentru Agricola! Grup Șerban a inaugurat Ferma Moldavia, proiect de 11,5 milioane euro și 50 milioane de ouă pe an

Grup Șerban Holding, deținut de soții Nicolae și Irina Șerban, a inaugurat astăzi Ferma Avicolă Moldavia, o investiție de circa 11,5 milioane de euro. Sub brandul „Moldavia” se vor produce la Orbeni circa 50 de milioane de ouă anual, circa jumătate din producția holdingului Agricola Bacău. La inaugurare au participat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, fostul ministru Petre Daea, Cristina Breahnă Pravăț, președinta Consiliului Județean, deputații Lucian Bogdănel și Vasile Budacă, subprefecții Valentin Ivancea și Olimpiu Tulpan, primari de localități, oameni de afaceri, colaboratori ai investitorilor și manageri din companie.

Localizată în satul Scurta, comuna Orbeni, județul Bacău, ferma compusă din zece hale are o capacitate de peste 50 milioane ouă pe an. Popularea halelor a început în luna noiembrie 2025, iar primele ouă – cod 2, provenite de la găini crescute la sol, vor fi disponibile pe piață începând cu anul 2026.

Potrivit soților Nicolae și Irina Șerban, investiția în ferma de găini ouătoare, crescute la sol, marchează o nouă etapă în dezvoltarea diviziei zootehnice a holdingului Grup Șerban, acesta construind un lanț agroalimentar complet, sustenabil și competitiv, de la cultivarea cerealelor până la comercializarea produselor finite.

Noua fermă, amplasată pe un teren cu o suprafață totală de 54.794 mp și proiectată conform celor mai ridicate standarde europene de bunăstare, biosecuritate și eficiență energetică, include opt hale pentru găini ouătoare adulte, cu o capacitate totală de 160.000 capete, precum și două hale pentru tineret de înlocuire, cu 40.000 capete.

Ferma Moldavia este dotată cu tehnologie de ultimă generație, care optimizează confortul păsărilor și performanța producției, iar infrastructura aferentă dispune de drumuri de acces, rețele de utilități și spații verzi. Investiția totală a ajuns la 11,5 milioane euro, din care 7,5 milioane euro reprezintă fonduri nerambursabile acordate de Guvernul României, prin programele dedicate dezvoltării sectorului avicol.

Prin punerea în funcțiune a noii ferme avicole, Grup Șerban Holding estimează o producție anuală de aproximativ 50 milioane ouă, echivalentul a 2.750 tone. Potrivit lui Nicolae Șerban, măsurile sanitare impuse în fermă nu permit pătrunderea gripei aviare care a făcut ravagii în alte zone ale lumii și a declanșat o criză a ouălor.

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a avut un discurs în care a vorbit despre politica agricolă a României și a estimat că producția de ouă autohtonă acoperă 120% din necesarul intern. De asemenea, România este lider european la producția de carne de pui și deține 50% din piața de profil din Marea Britanie. Ministrul Barbu i-a transmis mulțumiri eurodeputatului băcăuan Dragoș Benea că a susținut România în Parlamentul European, ca să nu lase pârloagă 4% din terenul agricol.

Cristina Breahnă Pravăț, președinta Consiliului Județean Bacău, a vorbit despre viziunea pe care a avut-o familia Șerban și despre implicarea acesteia nu doar în chestiuni de afaceri și este prezentă și în societate. „Ferma Agricolă Moldavia este doar una dintre reușitele familiei Șerban. Rezultatul constă în alimentele sănătoase care vor fi puse pe masa băcăuanilor”.

Deputatul Lucian Bogdănel a afirmat că investiția în ferma de găini ouătoare este expresia conlucrării dintre public și privat și a constatat că „nu există nicio dihonie între funcționari și antreprenori”. De asemenea, parlamentarul social-democrat a constatat că „pe aliniamentul Orbeni-Sascut se construiește un pol agricol al Moldovei”.

Ce este Grup Șerban?

Grupul Șerban este un holding de firme românești cu capital privat, înființat în Onești în 1994 de Irina și Nicolae Șerban. Acesta are activități integrate în mai multe domenii: agricultură (cereale, plante oleaginoase, legume), creșterea păsărilor, morărit-panificație, patiserie-cofetărie, distribuție, transport și alimentație publică, inclusiv lanțul propriu de magazine „Băcăniile Șerban”.