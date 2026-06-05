Concurs pentru șefia Spitalului TBC. Actualul manager, trimis în judecată de DNA Bacău pentru abuz în funcție, poate obține un nou mandat

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Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău a lansat procedura de concurs pentru ocuparea funcției de manager, mandatul actualului director, Mădălin Pârâianu, urmând să expire în această vară. Anunțul a fost publicat de Consiliul de Administrație al unității medicale, iar dosarele de candidatură pot fi depuse până pe 9 iunie. Susținerea publică a proiectelor de management este programată pentru 22 iunie.

Concursul este organizat într-un context delicat, în condițiile în care actualul manager al spitalului, Mădălin Pârâianu, a fost trimis în judecată de procurorii DNA Bacău într-un dosar care vizează presupuse fapte de corupție și un prejudiciu estimat la peste un milion de lei.

Potrivit rechizitoriului DNA, în dosar au fost trimiși în judecată managerul Mădălin Pârâianu, directorul financiar-contabil al spitalului și alte persoane, procurorii susținând că, în perioada 2022-2023, ar fi fost efectuate plăți nelegale pentru lucrări și servicii care nu ar fi fost executate integral. Toți inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Deși dosarul se află pe rolul instanței, legislația care reglementează concursul pentru ocuparea funcției de manager al unui spital public nu interzice participarea unei persoane trimise în judecată. Condiția prevăzută în anunțul de concurs este ca persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru infracțiuni de corupție, de serviciu sau alte fapte incompatibile cu exercitarea funcției.

Contactați de Ziarul de Bacău, reprezentanții Primăriei Bacău au precizat că nu au un rol în organizarea concursului, procedura fiind derulată exclusiv de Consiliul de Administrație al spitalului. Cu toate acestea, Spitalul e în subordinea Primăriei, iar directorul Consiliului de Administrație este Filip Vasilică, directorul de la Serviciul de Taxe și Impozite Bacău. Mai mult, chiar directorul – inculpat Mădălin Pârâianu este membru participant în CA, fără drept de vot.

„Numirea în funcția de manager a domnului Pârâianu s-a făcut cu data de 02.07.2022, pentru o perioadă de 4 ani. Consiliul de administrație al unității demarează procedura de concurs. La finalizarea ei, trimite către Primăria Bacău rezultatul pentru întocmirea dispoziției de numire. Instituția noastră nu este parte din procedura de concurs”, au transmis reprezentanții Primăriei Bacău.

Un tipar pentru șefii urmăriți penal

Situația de la Spitalul de Pneumoftiziologie nu este singulară în administrația locală. În ultimii ani, mai mulți funcționari sau persoane aflate în funcții importante în instituțiile publice din municipiu au continuat să își exercite atribuțiile după trimiterea în judecată, până la pronunțarea unor hotărâri definitive.

Cel mai cunoscut caz este cel al administratorului public al municipiului Bacău, Ciprian Pistea, trimis în judecată de DNA în mai multe dosare privind presupuse infracțiuni legate de fonduri europene. Și în cazul acestuia, principiul prezumției de nevinovăție a făcut ca simpla trimitere în judecată să nu ducă automat la încetarea raporturilor de muncă sau la imposibilitatea ocupării unei funcții publice.

Conform calendarului publicat de spital, verificarea dosarelor va avea loc pe 10 iunie, iar rezultatul final al concursului va fi afișat pe 24 iunie. Noul manager va semna un contract de management pe durată determinată, pentru următorii patru ani.