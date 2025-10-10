Condamnări definitive în dosarul de corupție de la Spitalul TBC. Cum a închis DNA Bacău cercul șpăgii

Dosarul mitei pentru lucrări de igienizare la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău (cunoscut drept spitalul TBC) s-a încheiat cu un verdict: doi șefi ai unității și un afacerist local au fost condamnați definitiv, iar firma implicată a primit o amendă usturătoare. Inculpații în dosarul de mită de la Spitalul de Pneumoftiziologie (TBC) au fost trimiși în judecată în martie 2024, sub control judiciar, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție Bacău.

Curtea de Apel Bacău a pronunțat, pe 9 octombrie 2025, o decizie definitivă într-un dosar instrumentat de DNA, confirmând condamnările împotriva a doi angajați ai Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău și a unui om de afaceri, acuzați că au tranzacționat mită pentru lucrări de igienizare și reparații în unitatea medicală, potrivit stiripesurse.ro.

Este vorba despre Dragoș-Constantin Alexa, șef al Serviciului Tehnic, Administrativ și Aprovizionare din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău și Doru-Ion Pralea, economist în cadrul aceleiași unități medicale, ambii anchetați pentru comiterea infracțiunii de luare de mită. De asemenea, procurorii l-au trimis în judecată și pe B.C., administrator al S.C. Botezatu Construct S.R.L., pentru comiterea infracțiunii de dare de mită.

Cum s-a derulat schema de mită

În februarie 2024, procurorii DNA Bacău au descins în patru locații, inclusiv în incinta spitalului, după ce au strâns probe privind un contract de întreținere a subsolului și a blocului alimentar al unității. Ancheta a arătat că șeful Serviciului Tehnic și Administrativ al spitalului și economistul responsabil de achiziții au pretins 20.000 de lei de la administratorul firmei care executa lucrările. Banii erau condiția pentru semnarea unui act adițional, grăbirea procesului-verbal de recepție și achitarea facturilor.

Conform portalului de achiziții publice SEAP, Botezatu Construct SRL a câștigat în luna mai 2023 un contract de 250.000 de lei pentru „Proiectare și lucrări de execuție instalații de termoficare” la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău.

În luna februarie 2024, Botezatu Construct a mai primit un contract de aproape 50.000 de euro de la conducerea spitalului pentru „Lucrări de reparație la instalația de apă caldă – apă rece și la canalizare cantină”.

Din informațiile obținute, reiese că Botezatu nu își primise banii pe lucrările pentru instalațiile de termoficare, 250.000 de lei, iar Dragoș Constantin Alexa și Doru-Ion Pralea l-au condiționat că semnează plățile dacă primesc 20.000 de lei.

Omul de afaceri, administrator al firmei de construcții Botezatu Construct SRL, a acceptat înțelegerea și a plătit o primă tranșă de 2.000 de euro. Scenele au fost surprinse în flagrant și confirmate prin interceptări și înregistrări ambientale. Ulterior, sumele au fost convertite în lei și folosite pentru cheltuieli personale, fapt care a întărit acuzația de luare de mită.

Condamnări definitive

Instanța supremă în cauză, Curtea de Apel Bacău, a confirmat integral probele strânse de DNA și a decis pedepse cu închisoarea, dar cu suspendare:

Dragoș Constantin Alexa – Șeful Serviciului Tehnic și Doru-Ion Pralea – economistul spitalului – 2 ani de închisoare fiecare, cu suspendare sub supraveghere pe 4 ani. Li se interzice ocuparea de funcții publice și vor presta câte 60 de zile de muncă în folosul comunității.

– 2 ani de închisoare fiecare, cu suspendare sub supraveghere pe 4 ani. Li se interzice ocuparea de funcții publice și vor presta câte 60 de zile de muncă în folosul comunității. Costel Botezatu – Administratorul firmei – 1 an și 4 luni de închisoare, tot cu suspendare, și aceleași obligații de supraveghere și muncă în folosul comunității.

– – 1 an și 4 luni de închisoare, tot cu suspendare, și aceleași obligații de supraveghere și muncă în folosul comunității. Botezatu Construct SRL – Firma de construcții a celui de mai sus – amendă penală de 60.000 de lei, cu obligația de a publica hotărârea definitivă la sediul propriu și pe site-ul ANAF Bacău, timp de trei luni.

Totodată, instanța a dispus confiscarea specială a mitei efective – cei 2.000 de euro împărțiți de cei doi funcționari –, apreciind că sumele provin din săvârșirea infracțiunii de corupție.

