Conducerea SJU Bacău susține că 88% dintre pacienți au fost mulțumiți de cum au fost tratați, în 2025

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Bacău susține că un procent covârșitor dintre pacienții care au beneficiat de servicii medicale în anul 2025 s-au declarat mulțumiți de modul în care au fost tratați.

Potrivit datelor oficiale transmise Ziarului de Bacău, în cursul anului trecut au fost completate și analizate „aproape 4.000 de chestionare de măsurare a gradului de satisfacție privind serviciile medicale oferite”.

Din analiza acestor chestionare, realizată de Serviciul de Management al Calității, rezultă că 88% dintre pacienți „se declară mulțumiți”, în timp ce 12% dintre respondenți au indicat un grad de nemulțumire. Răspunsul oficial nu detaliază motivele invocate de pacienții nemulțumiți și nici măsurile concrete adoptate ulterior pentru corectarea problemelor semnalate.

Conducerea spitalului subliniază însă că evaluarea satisfacției pacienților reprezintă un instrument important pentru monitorizarea calității actului medical și pentru îmbunătățirea serviciilor oferite într-o unitate care deservește anual zeci de mii de pacienți din întreg județul Bacău