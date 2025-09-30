Conferință inedită la Bacău: Emotionarium, un eveniment dedicat puterii emoțiilor

Bacău, 30 septembrie – Pe 11 octombrie, Hotel Fiald din Bacău va găzdui Emotionarium, o conferință adresată publicului larg, creată pentru toți cei care își doresc să înțeleagă mai bine rolul emoțiilor în viața personală și în relațiile cu cei din jur.

Evenimentul reunește psihologi, psihoterapeuți și specialiști în dezvoltare personală, care vor aduce în fața participanților prezentări și discuții interactive pe teme accesibile și actuale. Accentul va fi pus pe felul în care emoțiile pot deveni resurse valoroase pentru creștere, echilibru și energie pozitivă, fie că este vorba de relațiile cu copiii, adolescenții, partenerii de viață sau chiar cu propria persoană.

Organizatorii promit o zi plină de inspirație și dialog autentic, o experiență menită să aducă mai multă claritate și înțelegere asupra psihoterapiei și a relațiilor umane.

Emotionarium se adresează părinților, educatorilor, cadrelor didactice, psihologilor, psihoterapeuților și tuturor celor interesați să își îmbunătățească relațiile printr-o mai bună înțelegere a universului emoțional.

Detalii complete despre program și invitați se regăsesc pe pagina oficială a evenimentului.