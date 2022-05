Conferința Internațională OPROTEH organizată de Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează, în perioada 25-27 mai 2022, Conferința Internațională OPROTEH (Constructive and Technological Design Optimization in the Machines Building Field), ediţia a XVII-a. Evenimetul reunește specialiti de renume din țară și din străinătate care vor dezbate cele mai actuale teme din domeniul Științelor Inginerești în 7 secțiuni.

Deschiderea oficială va avea loc joi, 26 mai 2022, ora 10:00, în Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Manifestările științifice din acest an omagiază împlinirea a 61 de ani de învățământ superior în Bacău și a 46 de ani de învățământ tehnic superior. Evenimentele de amploare s-au transformat într-o adevărată carte de vizită pentru Facultatea de Inginerie, prin intermediul cărora sunt dezvoltate noi relații de colaborare, atât pentru programele de studii în domeniul Ingineriei, cât și în domeniul cercetării științifice.

Informații suplimentare se găsesc pe site-ul conferinței: http://oproteh.ub.ro/.