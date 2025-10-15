Conferința Națională a Asociației de Ortopedie și Traumatologie Pediatrică 2025 – un eveniment de excelență medicală desfășurat la Slănic Moldova

În perioada 10–12 octombrie 2025, stațiunea Slănic Moldova a devenit centrul de gravitație al elitei medicale din domeniul ortopediei și traumatologiei pediatrice din România și Republica Moldova, găzduind Conferința Națională a Asociației de Ortopedie și Traumatologie Pediatrică.

Deschiderea oficială a evenimentului a fost marcată de alocuțiuni susținute de Prof. univ. dr. Alexandru Ulici, Președintele onorific al Asociației pentru Ortopedie și Traumatologie Pediatrică, manager al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” București, Asist. univ .dr. Alexandru Herdea, președintele Asociației pentru Ortopedie și Traumatologie Pediatrică și Prof. univ. dr. Adrian Cotîrleț, managerul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Moinești, care a prezentat performanțele spitalului și activitatea Compartimentului de Ortopedie Pediatrică, coordonat de Dr. Georgiana Țârloiu.

Desfășurat în eleganta locație a Hotelului Panoramic, evenimentul a reunit medici, profesori universitari, cercetători și specialiști din domeniul ortopediei pediatrice, într-un cadru științific de excepție și o atmosferă prietenoasă, în mijlocul naturii. Pe parcursul celor trei zile, participanții au avut parte de prezentări științifice de înalt nivel, workshopuri interactive și schimburi de experiență interdisciplinare, menite să contribuie la dezvoltarea continuă a practicii medicale și la consolidarea colaborării între centrele de profil.

Printre instituțiile medicale reprezentate s-au numărat centre de prestigiu precum Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” București, Spitalul „Marie Curie” București, Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” București, Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca și Spitalul Monza București, fiecare aducând contribuții valoroase prin specialiștii prezenți și lucrările științifice prezentate.

Un moment de înaltă ținută profesională a fost prezența Prof. Dr. Pierre Journeau, reputat specialist internațional în ortopedie pediatrică și șef de secție în cadrul Spitalului Universitar CHU Nancy – Hôpitaux de Brabois (Franța). Prelegerile sale au oferit participanților perspective moderne și soluții inovatoare în abordarea patologiilor ortopedice complexe la copii, consolidând astfel caracterul internațional al conferinței.

Evenimentul a confirmat că Slănic Moldova poate deveni o destinație de referință pentru manifestări medicale și științifice, oferind combinația ideală între profesionalism, eleganță și relaxare. Organizatorii au subliniat intenția de a continua tradiția, propunând ca viitoarele ediții să se desfășoare tot în această stațiune emblematică a Moldovei, unde știința se împletește armonios cu frumusețea naturii și patrimoniul cultural local.

Participanții s-au bucurat nu doar de programul științific de excepție, ci și de ospitalitatea locală, depreparatele tradiționale moldoveneștiși de atmosfera plină de rafinament aCazinoului Regal din Slănic Moldova– edificiu construit între 1892–1894, în stil Art Nouveau, după planurile arhitectului George Sterian, alături deH. Rickși Nicolae Ghica-Budești. Monument istoric de importanță națională și primul cazinou din România, acesta adaugă o notă distinctă de eleganță, istorie și identitate culturală fiecărui eveniment găzduit în stațiune.

Astfel, Conferința Națională a Asociației de Ortopedie și Traumatologie Pediatrică 2025 a fost nu doar un eveniment științific remarcabil, ci și o sărbătoare a excelenței medicale, a colaborării și a valorilor umane care definesc profesia de medic dedicat copiilor.