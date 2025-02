Consilierii locali decid astăzi dacă îndatorează orașul cu încă 113 milioane de lei. Rezumatul proiectelor care vor fi discutate la ședință

Astăzi, de la ora 13:00, Consiliul Local al municipiului Bacău este convocat într-o ședință extraordinară la Centrul de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov”. Pe ordinea de zi sunt 11 proiecte, analizate și rezumate în rândurile de mai jos.

Rezumatul proiectelor de pe agenda Consiliului Local Bacău

1. Modificarea unei erori de calcul din HCL 428/2024 prin care s-a aprobat depunerea proiectului de realizare a coridorului pentru deplasări nemotorizate Promenada Bistriței în cadrul POR 2021-2027.

2. A șasea modificare a împrumutului contractat în 2023, astfel încât este propusă o nouă defalcare pentru cele trei proiecte cu fonduri europene întârziate și etapizate (Sistemul de management al traficului, Traseul tineretului și sportului și Coridorul Centru-Șerbănești). Valoarea totală a creditului de 201,1 milioane lei (70 de milioane de lei + 26,3 milioane de euro) rămâne neschimbată.

3. Aprobarea unui nou împrumut în valoare de 112,9 milioane lei, care ar urma să aibă două destinații: 73 de milioane de lei pentru 6 proiecte locale, respectiv 39,9 milioane lei pentru refinanțarea creditelor mai vechi luate de la CEC Bank.

4. Constituirea comisiei pentru noua rundă de negociere în vederea achiziționării pachetului de acțiuni al SC Transport Public SA. De această dată, primarul propune o comisie unde executivul pe care îl conduce să aibă majoritate împreună cu cei doi membri desemnați prin dispoziția sa, în timp ce Consiliul Local ar urma să fie minoritar, urmând să stabilească doar 2 membri din cei 5 ai comisiei.

5. Mandatarea împuterniciților în Adunarea Generală Extraordinară a SSPM Bacău să aprobe contractarea unui credit de 575.000 lei de la IFN-uri pentru plata salariilor, furnizorilor și datoriilor la stat.

6, 7 și 8. Mandatarea primarului pentru împuternicirea unui consilier juridic să apere interesele Consiliului Local în trei dosare de pe rolul Tribunalului Bacău:

– Gal Viorica vs. Consiliul Local și Primarul mun. Bacău pe tema avizării de legalitate a unor proiecte de hotărâre aferente ședinței ordinare din 31 ianuarie 2024;

– CET SA Bacău (reprezentată prin Sierra Quadrant SRL) vs. Consiliul Local și Primarul mun. Bacău prin care solicită 54,3 milioane lei reprezentând echivalentul capitalului social subscris și care nu ar fi fost vârsat la CET SA;

– Luvis SRL vs. Consiliul Local Bacău pe tema obligațiilor referitoare la încheierea contractului de concesiune a cimitirelor, rezultate în urma hotărârilor Consiliului Local din anul 2002.

9. Îndreptarea unor erori materiale din HCL 508/2024 privind rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar referitoare la adresle liceelor Anghel Saligny și Henri Coandă.

10. Punerea la dispoziție către Filarmonica „Mihail Jora” a Teatrului de Vară „Radu Beligan”, în data de 27 februarie 2025, pentru organizarea concertului simfonic „Argentinissmo – Rădăcini”.

11. Modificarea a trei tarife prestate de SC Thermoenergy Group SA:

– hidrofor pentru asiguarea presiunii necesare furnizării apei potabile la blocurile care au peste 4 etaje: 15,65 lei/oră;

– reîncărcare vehicule electrice la stația electrică AC: 1,60 lei/kwh;

– reîncărcare vehicule electrice la stația electrică DC: 1,94 lei/kwh.

Ședința va fi transmisă în direct pe paginile de Facebook și YouTube ale municipalității.