Consilierul județean Neculai Nechita, fost patron la Taxi Trans, datorie de aproape 715.000 de lei la stat. Fiscul i-a pus poprire pe conturi

Consilierul județean Neculai (Marcel) Nechita, fost patron la Taxi Trans și al unei organizații a taximetriștilor din Bacău, are o datorie imensă la stat. Fiscul i-a pus poprire pe conturi, ca să recupereze circa 715.000 de lei.

Neculai Nechita, cunoscut drept Marcel Nechita, este un vechi politician PNL Bacău și cunoscut afacerist. Principala lui afacere a fost taximetria, prin firmele Taxi Trans și Transtaxi Nic. A fost și șef al Camerei Taximetriștilor din România. Începând cu 2008, a fost consilier local în Consiliul Local Bacău, iar după 2016 a fost ales succesiv în Consiliul Județean.

Datoriile la stat i se trag din perioada 2007-2008, când și-a „vândut” de pe o firmă pe alta câteva zeci de mașini, la prețuri de anvelope (detalii AICI). În urma unor procese, i s-a atras răspunderea, ca administrator. Suma pe care doar statul o are de recuperat de la Nechita în urma falimentelor de care s-a făcut vinovat este de aproape 715.000 de lei, pentru care Fiscul a instituit popriri. Șansele pentru recuperarea banilor sunt mici, pentru că alesul județean are venituri mici, din pensie și din indemnizația de la CJ.

„Poprirea o am de ani de zile. Mi s-a atras răspunderea prin sentință judecătorească”, a admis Neculai Nechita, pentru Ziarul de Bacău. El s-a declarat convins că este victima unor „jocuri politice”, dar nu a furnizat dovezi. În prezent, el nu mai are oficial nicio afacere.

Politicianul are trecute în declarația de avere un teren intravilan în municipiul Bacău, de 1.000 de mp, și circa 8300 de mp de teren agricol sau forestier, la Găiceana. În 2005, și-a construit în municipiul Bacău o casă de 260 de metri pătrați. În declarațiile de avere, inclusiv cea din 2024, apare neschimbată o datorie de 200.000 de lei contractată în 2012 la soții Doina și Marian Palade. Pensia lui Nechita este de circa 1.300 de lei, iar indemnizația de la CJ este de 1.380 de lei lunar.

Neculai Nechita nu este singurul consilier județean cu datorii mari la stat. Cezar Olteanu, vechi politician liberal și reales din anii 1990 în CJ, are tot o datorie de circa 700.000 de lei la stat, pentru care fiscul i-a pus poprire pe conturi (detalii AICI).