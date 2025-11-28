Consiliul Județean Bacău a aprobat noi măsuri și investiții în ședința ordinară din noiembrie 2025

Consiliul Județean Bacău a adoptat o serie de hotărâri importante în cadrul ședinței ordinare din luna noiembrie 2025, vizând domenii precum infrastructura, sănătatea, asistența socială, utilitățile publice și cooperarea interinstituțională. Potrivit președintei CJ Bacău, Cristina Breahnă Pravăț, deciziile au rolul de a sprijini funcționarea instituțiilor și de a accelera investițiile strategice la nivel județean.

Buget suplimentar pentru Asistență Socială

În plan economico-financiar, consilierii județeni au aprobat rectificarea bugetului pentru anul 2025. Bugetul Direcției de Asistență Socială a fost majorat cu peste 14 milioane de lei, sumă provenită din alocări de la bugetul de stat. Rectificarea vizează și ajustări necesare în derularea proiectelor și funcționarea instituțiilor subordonate.

Proiecte noi și actualizări în infrastructura rutieră

Un punct important al ședinței a fost actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea DJ 159, sectorul Dămienești – limita cu județul Neamț, investiție finanțată prin Programul Național „Anghel Saligny”. Actualizarea este necesară pentru continuarea lucrărilor în condițiile economice actuale.

Tot în zona infrastructurii, Consiliul Județean a avizat constituirea unor drepturi de uz și servitute pentru extinderi de rețele de gaze naturale în comune precum Motoșeni, Glăvănești, Săucești și Berești-Bistrița, precum și pentru modernizarea rețelelor Delgaz Grid.

Reglementări actualizate în domeniul social

Consilierii au aprobat noile Regulamente de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din cadrul DGASPC Bacău. Documentele actualizează structura serviciilor, în conformitate cu legislația în vigoare și cu nevoile persoanelor vulnerabile.

Cooperare pentru proiecte de conectivitate

A fost ajustat cadrul de colaborare între Județul Bacău, Municipiul Bacău și Comuna Letea Veche, în vederea realizării proiectului de conectivitate rutieră și pietonală dintre strada Milcov și rețeaua locală a comunei.

Schimbări în organizarea liniilor de gardă

În domeniul sănătății, Consiliul Județean a aprobat noua schemă a liniilor de gardă ale Spitalului Județean de Urgență Bacău, măsură menită să consolideze organizarea serviciilor medicale critice și să asigure continuitatea intervențiilor de urgență.

Investiții pentru extinderea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare

Un alt proiect major vizează Compania Regională de Apă Bacău. CJ a aprobat semnarea Contractului de Garanție și Asistență pentru Proiect cu BERD, necesar pentru contractarea unei finanțări de până la 22 de milioane de eurodestinate modernizării serviciilor de apă și canalizare în județ.

Prețurile medii agricole pentru 2026

Pentru sectorul agricol, consilierii au stabilit prețurile medii ale principalelor produse agricole și ale masei verzi de pășune pentru anul 2026. Aceste valori sunt utilizate în procedurile administrative și fiscale ale fermierilor.

Președinta CJ Bacău, Cristina Breahnă Pravăț, a mulțumit echipelor implicate în pregătirea proiectelor și a subliniat că instituția „continuă să lucreze cu responsabilitate pentru îmbunătățirea serviciilor publice și dezvoltarea județului”.