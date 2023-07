Consiliul Județean Bacău a organizat o întâlnire pe tema absorbției fondurilor europene de către Republica Moldova

Conducerea Consiliului Județean Bacău a fost gazda unei întâlniri de lucru cu reprezentanți ai administrației locale, conducători de instituții și oameni de afaceri de dincolo de Prut pentru a identifica modalități concrete de impulsionare a absorbției fondurilor europene de către Republica Moldova.

În cadrul evenimentului organizat în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Intercomunitară A.D.I.E Euronest Iași & I.D.E.P. (Institut for Develpoment and Expertise of Projects), Valentin Ivancea, președintele CJ Bacău, a făcut un scurt bilanț al implementării investițiilor din fonduri europene în perioada 2020-2023, cât si perspectivele concrete de finanțare a proiectelor declarate eligibile, ținând cont de faptul că la nivel județean s-au obținut fonduri atât prin PNRR cât și pe alte componente de finanțare.

„În acest sens, am reiterat necesitatea debirocratizării, transparentizării și simplificării modalităților de accesare a fondurilor europene printr-o mai mare autonomie acordată ADR-urilor în a decide prioritizarea anumitor proiecte. Acest lucru se poate realiza prin modificări legislative care să simplifice mecanismul de obținere a finanțării, decontării, cât și modalității de gestionare și control atât pe perioada implementării, cât și după. Nu este greu să folosim experiența altor state, care prin politici juste au reușit să creeze sisteme flexibile și ghiduri care să ajute la accesare, decontare și implementarea fondurilor europene, fără teama riscului corecțiilor financiare așa cum din păcate se întâmplă la noi”, a declarat Ivancea.

„Încă de la preluarea mandatului, am fost și rămân un adept convins al ideii de bună practică administrativă, prin care indicatorul de performanță nu-l constituie capacitatea de gestionare a bugetului, ci abilitatea de atragere a fondurilor nerambursabile în folosul comunității”, a mai spus președintele CJ Bacău.