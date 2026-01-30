Consiliul Județean Bacău: investiții în educație, sănătate și infrastructură, aprobate în prima ședință ordinară din 2026

Consiliul Județean Bacău a aprobat, în prima ședință ordinară din anul 2026, o serie de proiecte care vizează funcționarea administrației județene, investiții publice esențiale și îmbunătățirea serviciilor pentru cetățeni, potrivit unui anunț făcut de președinta CJ Bacău, Cristina Breahnă Pravăț.

În domeniul educației, consilierii județeni au aprobat documentațiile tehnice necesare pentru refacerea împrejmuirii și a căilor de acces la Școala Gimnazială Specială „Maria Montessori” din municipiul Bacău. Investiția are ca obiectiv crearea unui mediu sigur și adecvat pentru elevi și cadrele didactice.

Sănătatea rămâne o prioritate pentru administrația județeană, mai afirmă președinta CJ. În cadrul ședinței, au fost actualizate și suplimentate liniile de gardă la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Totodată, Consiliul Județean a continuat demersurile pentru creșterea performanței în diagnostic și tratament oncologic, prin ajustarea contribuției proprii la un proiect finanțat din fonduri europene, cu o valoare totală de peste 25 de milioane de lei.

Pe plan fiscal, aleșii județeni au adoptat hotărâri care asigură un cadru clar și echilibrat pentru anul 2026. Acestea vizează actualizarea redevențelor pentru cabinetele medicale concesionate, precum și corectarea unor erori materiale din hotărârile anterioare privind impozitele și taxele locale.

Infrastructura rutieră a fost, de asemenea, pe agenda ședinței. Consiliul Județean Bacău a aprobat indicatorii tehnico-economici actualizați pentru modernizarea drumului județean DJ 252B Gioseni–Pâncești, un proiect important pentru conectivitatea locală și dezvoltarea comunităților din zonă. Investiția este finanțată prin Programul „Anghel Saligny” și permite recuperarea unor sume de la bugetul de stat.

„Este un început de an care confirmă direcția noastră: decizii responsabile, investiții bine fundamentate și o preocupare constantă pentru nevoile reale ale județului”, a transmis președinta Consiliului Județean Bacău.