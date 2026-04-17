Consiliul Local a pierdut procesul cu Branpis. Municipalitatea face recurs, după ce avocatul a transmis că șansele de reușită sunt minime

Consiliul Local Bacău a pierdut pe fond procesul cu asocierea de firme condusă de Branpis. În acest context, aleșii locali au votat miercuri un proiect de hotărâre prin care au desemnat un consilier local care să reprezinte instituția la recurs. Asta, în ciuda faptului că avocatul contractat de municipalitate a recomandat ca instituția să nu mai facă recurs, șansele de reușită fiind minime.

Potrivit documentelor oficiale, Tribunalul Bacău a admis acțiunea formulată de asocierea Branpis – Hidro Design & Engineering – Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi – Tech IT Solutions și a anulat articolul 8 din HCL nr. 89/2025 (proiectul de buget pe anul trecut), considerat nelegal. În plus, Consiliul Local a fost obligat să plătească 2.570 de lei cheltuieli de judecată.

Miza procesului a fost una importantă: modul în care Primăria Bacău a modificat condițiile de plată într-un contract de achiziție publică pentru lucrări de reabilitare a rețelelor termice de transport.

Instanța a reținut că administrația locală a intervenit unilateral asupra contractului, schimbând mecanismul de decontare a materialelor, ceea ce depășește competențele Consiliului Local și încalcă legislația în domeniu.

Mai exact, articolul anulat introducea un sistem prin care materialele erau decontate etapizat, doar după punerea în operă, deși contractul inițial permitea alte condiții de plată. Aleșii locali au intenționat, astfel, să împiedice conducerea Primăriei Bacău să mai plătească în avans lucrări netestate și nerecepționate, cum s-a făcut în cazul Rezervei de apă a Bacăului, investiție realizată tot de Branpis, dar care nici acum nu funcționează în parametrii proiectați, potrivit CRAB.

Judecătorii au considerat că această modificare este una substanțială și nu poate fi făcută printr-o hotărâre de consiliu, fără respectarea procedurilor legale din achizițiile publice.

Recurs fără perspective

Interesant este că, potrivit opiniei avocatului angajat de Primărie, șansele unui recurs sunt reduse. Acesta a transmis că „nu pot fi identificate motive viabile de recurs”, iar continuarea procesului ar genera costuri suplimentare fără perspective reale de succes.

Cu toate acestea, administrația locală trebuie să își asigure reprezentarea juridică în continuare. Consilierul local care fusese mandatat anterior, Gigi Nucu-Candet a demisionat din CL, astfel că a fost necesară adoptarea unui nou proiect de hotărâre pentru desemnarea unui înlocuitor. Aleșii l-au votat pe Gabriel Bitire, de la PSD, care va avea atribuții largi: să semneze actele procedurale și să angajeze un avocat care să decidă strategia juridică, inclusiv eventualele căi de atac.