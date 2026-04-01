Consiliul Local interzice jocurile de noroc în locațiile fizice din Bacău. Manolache și Poșa (PER), discursuri și vot în favoarea păcănelelor

Municipiul Bacău face un pas major în direcția limitării fenomenului jocurilor de noroc. Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a anunțat că activitatea de jocuri de noroc va fi interzisă în toate locațiile fizice de pe raza orașului, în urma unei decizii adoptate azi de Consiliul Local.

Edilul a descris măsura drept „un pas uriaș pentru comunitate”, subliniind că aceasta reflectă dorința administrației locale de a construi „un viitor sănătos pentru Bacău”. Decizia a fost luată cu sprijinul consilierilor locali, cărora primarul le-a mulțumit pentru votul favorabil. Propunerea a avut 20 de voturi „pentru” și două „abțineri”. De partea afaceriștilor din domeniul jocurilor de noroc au fost, prin abținere și discursuri, consilierii PER Cristi Manolache și Irina Poșa.

După vot, primarul Viziteu a precizat că închiderea sălilor de jocuri nu se va face brusc, ci etapizat, pe măsură ce autorizațiile existente vor expira. Astfel, operatorii economici vor avea o perioadă de tranziție pentru a-și închide activitatea.

Un aspect important al măsurii vizează angajații din domeniu. Primăria anunță că aceștia vor beneficia de sprijin pentru reintegrarea pe piața muncii. În acest sens, administrația locală a pus la dispoziție o adresă de e-mail (cautjob@primariabacau.ro), unde sunt colectate CV-uri ce vor fi transmise către angajatori din Bacău și zonele învecinate.