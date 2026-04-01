Consiliul Local interzice jocurile de noroc în locațiile fizice din Bacău. Manolache și Poșa (PER), discursuri și vot în favoarea păcănelelor

Municipiul Bacău face un pas major în direcția limitării fenomenului jocurilor de noroc. Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a anunțat că activitatea de jocuri de noroc va fi interzisă în toate locațiile fizice de pe raza orașului, în urma unei decizii adoptate azi de Consiliul Local.
Edilul a descris măsura drept „un pas uriaș pentru comunitate”, subliniind că aceasta reflectă dorința administrației locale de a construi „un viitor sănătos pentru Bacău”. Decizia a fost luată cu sprijinul consilierilor locali, cărora primarul le-a mulțumit pentru votul favorabil. Propunerea a avut 20 de voturi „pentru” și două „abțineri”. De partea afaceriștilor din domeniul jocurilor de noroc au fost, prin abținere și discursuri, consilierii PER Cristi Manolache și Irina Poșa.
După vot, primarul Viziteu a precizat că închiderea sălilor de jocuri nu se va face brusc, ci etapizat, pe măsură ce autorizațiile existente vor expira. Astfel, operatorii economici vor avea o perioadă de tranziție pentru a-și închide activitatea.
Un aspect important al măsurii vizează angajații din domeniu. Primăria anunță că aceștia vor beneficia de sprijin pentru reintegrarea pe piața muncii. În acest sens, administrația locală a pus la dispoziție o adresă de e-mail (cautjob@primariabacau.ro), unde sunt colectate CV-uri ce vor fi transmise către angajatori din Bacău și zonele învecinate.
Comentarii
Bla a zis
Se angajează la LIDL , Kaufland , Dedeman , Agricola , Pambac , să caute pe olx locuri de muncă , iar despre Manospagache să îi țină la el în curte 😉
ana a zis
gâlma aia de la gât o are ManuLache premiu de la patronii de păcănele sau de la karma?
Fanel a zis
Manolache este un om care nu vrea sa inteleaga cat de grava si ingrijoaratoare este aceasta afacere a salilor cu jocuri de noroc. A fost usor de momit de cativa patroni ce detin astfel de afaceri.
Victor a zis
1 Aprilie!
Sava a zis
Ce probleme importante au rezolvat aleșii locali. Poate va mai uitați la mizeria din oraș , gropile din asfalt și ghenele de gunoi care sunt răscolite de boschetari. Terminați lucrările
Începute , astupați gropile și șanțurile din asfalt , gândiți-vă la soluții pentru a atrage bani în oraș … ca aceasta laudă pe apă de ploaie nu aduce nimic la buget
Mihali a zis
Faptul ca activează in domeniul pacanelelor, in acele săli unde intea tot felul de golani, arata ce ,,calitate” are Manolache, care se visează primar in 2028 .
Golani la țigări a zis
Deabia astept sa se inchida cele 2 sali de „păcănele” si jocuri de la scara mea. Nu se mai termină cu mizeria lăsată de indivizi de 1,90 m care nu muncesc si care stau la țigări incontinuu (zi si noapte) la usa acestor săli. Plus toate pițipoancele care lucrează acolo la haremul acestor indivizi.
Minciuna sfuntată a zis
E de râs faza aia cu cautjob@primariabacau.ro. In primul rând, toate tinerele care lucrează la aceste săli cu fustițe scurte ca sa încânte toti indivizii dubiosi, numai chef de muncit nu au. In al doilea rând, cine a cautat de muncă, stie foarte bine ce greu poti găsi un job. Daca o singura fata de la săli va gasi un singur loc de muncă cu ajutorul primăriei va fi o adevarata minune.Succes dar nimeni nu pricepe minciuna primarului cu asta