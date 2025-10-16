România pe harta comerțului verde european

Poziția strategică a României, la intersecția dintre Marea Neagră, Dunăre și Balcani, îi oferă un avantaj unic în rețeaua de comerț energetic.

Alkagesta Malta, prin extinderea sa în România, valorifică acest potențial pentru a crea un hub logistic de biocombustibili certificați ISCC, conectat la piețele din Europa Centrală și Mediterană.

Infrastructura ca bază a sustenabilității

În prezent, compania integrează terminalele portuare din Constanța în propria rețea globală de logistică, care include peste 700.000 m³ capacitate de stocare și parteneriate maritime în 17 țări.

Această integrare reduce costurile de transport, optimizează timpii de livrare și scade amprenta de carbon a lanțului de aprovizionare – o condiție esențială pentru comerțul modern cu energie curată.

Digitalizarea și trasabilitatea cargo-ului

Alkagesta Romania folosește platforme digitale precum PurpleTrac pentru monitorizarea în timp real a transporturilor, World-Check pentru screeningul partenerilor și Seasearcher pentru verificarea navelor.

Aceste instrumente, rareori folosite pe piața românească, asigură că fiecare livrare respectă standardele ESG și directivele UE privind energia regenerabilă (RED III, 2023).

Guvernanță și parteneriate internaționale

Prin aplicarea acelorași protocoale utilizate în Geneva și Londra, Alkagesta oferă României un model de comerț verificabil și responsabil.

Parteneriatele cu 28 de bănci internaționale permit companiei să opereze în regim de trade finance securizat, reducând riscurile comerciale și financiare pentru partenerii locali.

Oportunități pentru economia românească

Extinderea infrastructurii bioenergetice are un efect multiplicator:

atrage investiții străine directe,



creează noi locuri de muncă în logistică verde,

și consolidează independența energetică a țării.



„Construim nu doar rute comerciale, ci și punți de încredere între economiile europene,” spune Orkhan Rustamov Alkagesta.

Concluzie

Constanța devine, cu sprijinul Alkagesta Company, un simbol al noii economii verzi.

Prin integrarea logisticii, conformității și ESG, Alkagesta Malta nu doar transportă energie curată — ci transportă un model de guvernanță europeană.

România nu mai este o piață emergentă, ci un actor-cheie al viitorului energetic sustenabil.