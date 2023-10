Constantin Popovici, campion mondial în natație, umilit de autoritățile locale din Bacău

Constantin Popovici, sportivul legitimat la CSM Bacău, a câștigat medalia de aur la proba de sărituri în apă de la mare înălțime (platformă 27 metri) din cadrul Campionatelor Mondiale de natație de la Fukuoka 2023, fiind, la ora actuală, singurul sportiv din Bacău deținător al unui titlu mondial. Cu toate acestea, Popovici este ignorat de Primăria și Consiliul Local Bacău, pentru că nu ar fi băcăuan sadea.

Antrenorul lui Constantin Popovici este chiar președintele celor de la CSM Bacău, Adrian Gavriliu, care are numai cuvinte de laudă la adresa elevului său, scrie prosport.ro.

„Perseverent, ambițios, dar și foarte meticulos în special în ceea ce privește stilul de viață. Dacă nu ar avea aceste calități nu ar fi reușit să devină o legendă a săriturilor în apă de la mare înălțime”, a declarat Adrian Gavriliu.

Dar este deranjat de atitudinea autorităților, care au premiat un pugilist la Europenele de box la tineret, dar nu găsesc un leu pentru un campion mondial. Ultimul campion mondial al județului fiind sportiva Mihaela Melinte, acum două decenii.

Adrian Gavriliu, extrem de virulent: „M-am ales cu un audit care prima oară mi-a cerut cheltuielile pentru sportivul Popovici, campion mondial”

Surse ProSport susțin că politicienii locali ar fi motivat că acesta nu e băcăuan, deși sportivul a făcut liceul și facultatea în Bacău. S-a format încă de la 8 ani la SCM Bacău, celălalt club al orașului, care ține de Ministerul Sportului.

„Simt, în fața politicienilor, care au intrat cu excavatorul să demoleze titlul mondial obținut, că trebuie să-mi cer iertare pentru că am pus Bacăul pe harta lumii a sportului de înaltă performanță. Doi consilieri locali cu interese în secțiile clubului pe care îl conduc fac presiuni să aloc mai mulți bani secțiilor unde au propriii copii sau unde sunt antrenorii și transferurile de jucători agreate de ei. Și, pentru că nu am putut să le dau ce au vrut și am ales să dau prioritate secțiilor cu rezultate sportive de excepție, m-am ales cu un audit care prima oară mi-a cerut cheltuielile pentru sportivul Popovici, campion mondial”, a mai declarat Gavriliu.

„Deși am făcut adrese pentru premierea rezultatului acesta cu care, sunt sigur, Bacăul nu se va mai intâlni mulți ani, în schimb am primit un control ad-hoc. Regret să văd că suntem conduși de astfel de oameni și nu pot de cât să-i dau dreptate lui Horațiu Mălăele care spunea că m-am născut în România pentru că am vrut să fiu mai aproape de mama mea! …Altfel aș fi refuzat”, a mai precizat Adrian Gavriliu.

Citește continuarea pe prosport.ro.