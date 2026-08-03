Constantin Popovici, de la CSM Bacău, a câștigat etapa Red Bull Cliff Diving World Series de la Mostar

Sportivul român Constantin Popovici, legitimat la CSM Bacău, s-a clasat ieri pe prima treaptă a podiumului la etapa Red Bull Cliff Diving World Series de sărituri în apă de la mare înălțime (27 m) de la Mostar.

În Bosnia și Herțegovina, Constantin Popovici a totalizat, la finalul celor patru serii de sărituri, 414.9 puncte, devansându-i pe Aidan Heslop (Marea Britanie) – 414.8 puncte și James Lichtenstein (SUA) – 411.1 puncte.

În clasamentul general, recompensat la finalul sezonului cu Trofeul King Kahekili, sportivul nostru, pregătit de antrenorul Adrian Gavriliu, se află pe locul trei, cu 55 de puncte. În același top, Cătălin Preda, care nu a concurat la Mostar, se află pe locul 4, cu 32 de puncte.

Următoarea etapă a Red Bull Cliff Diving World Series 2026 va avea loc în Italia, la Polignano a Mare, pe 25 septembrie.